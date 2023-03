Festival “Mantovani”: gli studenti della scuola media emozionano il pubblico

Follonica (Grosseto). L’aspetto più straordinario è la grande competenza musicale che acquisiscono le allieve e gli allievi in un anno di studio. Già dopo pochi mesi di prove e di solfeggi, infatti, i ragazzi e le ragazze dell’indirizzo musicale della scuola media “Pacioli” di via Gorizia (Istituto comprensivo Follonica 1) riescono, con le loro note, a emozionare gli ascoltatori.

Il concerto

E di emozioni ne hanno donate tante anche in occasione del festival internazionale chitarristico “Mantovani” che si è svolto nei giorni scorsi a Follonica. L’orchestra del percorso musicale della media “Pacioli” si è esibita nella giornata dedicata alle scuole del territorio.

“L’orchestra dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze – spiegano i docenti di strumento – ha proposto un mix di musiche tratte dal film ‘Transformers’ e un brano dalla pellicola ‘Blues Brothers’, ‘Everybody need’s somebody to love’. Si tratta di due anteprime che faranno parte del repertorio dello spettacolo di musica e danza di fine anno che si terrà i prossimi 23 e 24 maggio alle Fonderia Leopolda“.

Gli strumenti

Clarinetto, pianoforte, tromba e violino sono gli strumenti che, con la guida di docenti musicisti affermati nel panorama nazionale, è possibile studiare alla scuola media “Pacioli”.

“L’insegnamento della musica – precisa a questo proposito Elisa Ciaffone, dirigente dell’Istituto Follonica 1 – è uno dei punti cardine del nostro istituto. In tre anni di corso, gli alunni e le alunne della sezione musicale non soltanto imparano a suonare uno strumento, ma riescono a sviluppare competenze corporee, motorie e percettive a conoscere e a utilizzare al meglio le proprie capacità sensoriali. Nel nostro istituto la musica non è soltanto una ‘materia’, ma è una disciplina trasversale il cui studio è potenziato nella quantità delle ore e nella qualità dell’offerta”.