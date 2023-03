“Tutti a teatro in ascolto!”: al via la stagione musicale dedicata alle scuole

Grosseto. Grande successo per il primo appuntamento della terza stagione musicale “Tutti a teatro in ascolto!“, l’iniziativa promossa dall’assessorato all’istruzione del Comune di Grosseto insieme ad A.Gi.Mus Grosseto che, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, riporta i ragazzi delle scuole a teatro attraverso concerti e spettacoli a carattere didattico-formativo e divulgativo.

Il concerto

Questa mattina, il Teatro degli Industri ha ospitato la classe prima del Liceo musicale del Polo Biancardi; la scuola media “Leonardo Da Vinci”; la classe terza della scuola di Gavorrano; la scuola media “Chelli” e la scuola primaria dell’Istituto comprensivo Grosseto 3, che hanno avuto il piacere di ascoltare i Siena Percussion Ensemble: l’ensemble stabile di strumenti a percussione, fondato dal maestro Federico Poli, docente dell’Istituto “Rinaldo Franci” di Siena. Attivo dal 2010, il gruppo è ormai una realtà che si propone di diffondere il repertorio per ensemble e solistico per percussione in Italia e non solo.

A questo spettacolo ne farà seguito un altro, in programma giovedì 9 novembre, che porterà in scena le “Lezioni americane” di Italo Calvino. Un progetto nato dall’incontro fra il lavoro del compositore Thomas Fortmann e di Stefano Adami, studioso della vita e dell’opera del grande scrittore italiano. Si tratta di un modo innovativo di leggere il testo, che Calvino concepiva come una sorta di suo lascito definitivo.

Il commento dell’assessore

“L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità educativa, volta a sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura musicale e artistica – sottolinea l’assessore all’istruzione Angela Amante -. E’ fondamentale riportare i giovani a teatro dopo il difficile periodo pandemico, così da stimolare e rafforzare il loro immaginario artistico-culturale. E’ bello poterlo fare attraverso la musica, una disciplina capace di fornire importanti strumenti di sviluppo cognitivo e di formazione della personalità“.