Al via i laboratori gratuiti per bambini della cooperativa Giocolare: aperte le iscrizioni

Grosseto. La cooperativa Giocolare organizza, a partire dal mese di aprile, alcuni incontri gratuiti a sostegno delle famiglie e dei bambini che frequentano i servizi educativi comunali (sia a gestione diretta che indiretta) di Grosseto.

I laboratori

Tra questi “Sentieri di storie“, laboratori di lettura e narrazione rivolti ai bambini di età compresa dai 24 ai 36 mesi e dai 3 ai 6 anni. Inoltre, da giovedì 6 aprile partirà “1,2,3 Gioca con me!”, il progetto, gestito dagli esperti dell’associazione Bandus di Grosseto, che prevede sessioni di gioco per i più piccoli. Infine, allo scopo di assistere le nuove coppie di genitori, sono stati pensati 4 incontri, dal titolo “Da coppie a genitori: un amore che si rinnova“, a cura delle psicologhe Vanessa Banchi e Ilaria Comandi.

“La lettura, così come i momenti di gioco, sono da sempre strumenti che stimolano l’immaginazione – commenta l’assessore all’istruzione Angela Amante –. Con queste iniziative la cooperativa Giocolare dà ai bambini la possibilità di sognare e propone loro delle attività per sviluppare la socialità. Inoltre, fornisce un sostegno ai neo genitori che, spesso, maturano dubbi e preoccupazioni.“

Iscrizioni

Per accedere agli eventi è necessario iscriversi entro, e non oltre, il 31 marzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la cooperativa all’indirizzo infolab@giocolare.it.