“Tutti a teatro in ascolto!”: torna la stagione musicale dedicata alle scuole

Grosseto. La musica continua a essere veicolo di cultura e di crescita per i giovani grossetani.

Dopo il successo che hanno avuto le precedenti edizioni riservate alle scuole e dopo la sosta forzata della pandemia, l’assessorato all’istruzione del Comune di Grosseto, con l’assessore Angela Amante, insieme alla direzione artistica di A.Gi.Mus Grosseto, presentano la “Terza stagione musicale per le scuole: tutti a teatro in ascolto!”, rivolta ai più giovani: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia. Si tratta di un progetto musicale nuovo, una vera e propria stagione di concerti, spettacoli e altre iniziative a carattere didattico-formativo e divulgativo, per i bambini, per i giovani, per le scuole e per coloro che vogliono toccare da vicino l’universo della musica.

“L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità educativa, volta a sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura musicale e artistica – sottolinea l’assessore all’istruzione Angela Amante -. E’ fondamentale riportare i giovani a teatro dopo il difficile periodo pandemico, così da stimolare e rafforzare il loro immaginario artistico-culturale. E’ bello poterlo fare attraverso la musica, una disciplina capace di fornire importanti strumenti di sviluppo cognitivo e di formazione della personalità”.

“La missione di A.Gi.Mus è proprio quella di fare della musica un veicolo di cultura, formazione, socialità, crescita personale dei giovani. Siamo felicissimi di portare a teatro i ragazzi che suonano e i ragazzi che ascoltano”, dichiara Gloria Mazzi, direttore artistico di A.Gi.Mus Grosseto.

Il concerto

Giovedì 29 marzo, alle 9.00, al Teatro degli Industri si esibiscono i Siena Percussion Ensemble: l’ensemble stabile di strumenti a percussione, fondato dal maestro Federico Poli, docente di percussioni dell’Istituto “Rinaldo Franci” di Siena. È attivo dal 2010 con decine di concerti in Italia e prime esecuzioni assolute. Fondato con entusiasmo all’interno dell’Istituto superiore di studi musicali di Siena, il gruppo è diventato ormai una realtà che si propone di diffondere il repertorio per ensemble e solistico per percussione. Ha già alle spalle numerosi concerti, registrazioni video e master. Il gruppo ha suonato e collaborato con E. Sèjournè, N. Rosauro e molti altri artisti. Saranno presenti le seguenti scuole: la classe I del Liceo musicale Polo Bianciardi; la scuola media a indirizzo musicale “Da Vinci”; la classe terza della scuola di Gavorrano; la scuola media “Chelli”; la scuola primaria Grosseto 3.

Il prossimo appuntamento

A questo spettacolo ne farà seguito un altro in autunno: giovedì 9 novembre doppio appuntamento alle 9 e alle 11.30 al Teatro degli Industri di Grosseto con le “Lezioni americane” di Italo Calvino: Il progetto di produzione di un’opera musicale ispirata alle “Lezioni americane” di Italo Calvino nasce dall’incontro fra il lavoro del compositore Thomas Fortmann e di Stefano Adami, studioso della vita e dell’opera del grande scrittore italiano. L’idea dell’opera musicale nasce quindi dall’isolare dei passi fondamentali di ognuno dei sei capitoli, intorno ai quali comporre degli equivalenti musicali che vedono poi i testi recitati o cantati. Si tratta di un modo nuovo di leggere questo testo, che Calvino concepiva come una sorta di suo lascito definitivo e che non riuscì a completare, a causa del malore che lo condusse alla morte alla metà di settembre del 1985. Questa ppera musicale sarà quindi certamente una delle forme più originali ed adeguate per celebrare Calvino. Durata dello spettacolo: un’ora e mezza.

Per informazioni e prenotazioni dei concerti inviare un’email all’indirizzo agimus.grosseto@agimus.it oppure contattare il numero 328.7018626.