“Giocare con l’arte”: alla scuola dell’infanzia arriva il progetto “Ciel’in città”

Grosseto. “Giocare con l’arte” è il titolo del laboratorio che si si svolge alla scuola dell’infanzia “Santa Lucia” di Grosseto, nell’ambito del progetto “Ciel’in città”, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che vede la cooperativa sociale Uscita di Sicurezza di Grosseto capofila di un partenariato pubblico-privato che coinvolge i territori di Grosseto, Prato e Massa.

Il progetto

Un progetto che si sviluppa su sei mesi, si articola in sei incontri e vede i bambini che frequentano la struttura grossetana protagonisti di un ciclo di incontri pensati per esplorare i linguaggi dell’arte, attraverso laboratori che consentano di entrare in contatto con diverse tecniche espressive, condotti dall’educatrice Eleonora Cancelli. A fare da filo conduttore del percorso saranno l’arte, quindi, e i giochi tradizionali: tramite l’uso di pennelli, matite e pastelli, accompagnati da letture, musiche e movimento, i partecipanti potranno scoprire i giochi della tradizione, anche quelli ormai dimenticati.

Informazioni

Per informazioni è possibile visitare il sito percorsiconibambini/cielincitta, la pagina Facebook Ciel’in città o chiamare il numero 335.1870914.