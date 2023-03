Ciuchino Mandarino: all’asilo nido gli educatori rincontrano i bambini dopo dieci anni

Tatti (Grosseto). Nel 2009 la cooperativa sociale Arcobaleno ha dato il via alla propria attività educativa al nido di Tatti Il Ciuchino Mandarino con i primi piccoli e il supporto del pedagogista Guido Tallone. Quei piccoli oggi sono cresciuti e, in occasione del compleanno del nido nel 2013, si sono ripromessi di incontrarsi e raccontare il proprio percorso dopo dieci anni, nel 2023. L’incontro si è svolto venerdì 24 marzo ed è stato un momento emozionante per tutti.

“Per me è stato vedere realizzato il bel lavoro di squadra che abbiamo costruito dal 2009 al 2014 e che oggi è alla base del nostro stile educativo – spiega Valentina Del Dottore, responsabile dei nidi d’infanzia di Arcobaleno –. In questi anni ognuno di noi ha costruito un pezzo di questo percorso ed è stato bello guardare chi siamo diventati grazie a quella storia”.

L’incontro

L’evento era in programma da ben dieci anni, appuntamento di cui nessuno si è dimenticato e che ha visto ritrovarsi insieme i bambini che ormai sono diventati adolescenti.

Nell’occasione è stato ricordato Salah, scomparso nel 2011 che oggi avrebbe avuto 17 anni, davanti all’ulivo piantato all’epoca da educatori e bambini. Alla madre è stata regalata una piantina. Del Dottore lo descrive come un momento importante di educazione esperienziale: “I genitori e i bambini hanno unito le loro belle energie per costruire un percorso pedagogico, una teoria nata dall’esperienza. Un’esperienza più unica che rara. Abbiamo fatto ai nostri giovani adolescenti di oggi un augurio di buon viaggio nella vita”.