Borsa di studio in ricordo di Roberto Madonna: ecco chi ha vinto il premio

Grosseto. Si è tenuta venerdì 24 marzo la consegna della borsa di studio dedicata a Roberto Madonna, medico grossetano, per anni presidente dell’Ordine dei medici di Grosseto, promossa dall’associazione Tutti a Teatro onlus. Ad aggiudicarsi il premio è stata Simona Trusendi, del liceo classico “Giovanni Chelli”.

“Abbiamo deciso di patrocinare questa iniziativa – dichiara Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute – non solo perché avviene in ricordo di un professionista che si è impegnato a lungo nella nostra comunità, ma anche perché è un’occasione di contatto importante con le istituzioni scolastiche. Attraverso questa borsa di studio, infatti, gli studenti sono stati invitati a ricercare le radici storiche del nostro territorio. La presenza di progettualità specifiche nelle scuole, come quella che da anni portiamo avanti sugli stili di vita, infatti, permette di accrescere la conoscenza dei giovani su vari temi ed è per questo che ogni iniziativa che riesce a parlare agli studenti ci sembra meritevole di supporto”.

Il sostegno all’iniziativa è arrivato anche dall’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto: “Il dottor Madonna è stato un eccellente professionista e un eccellente uomo di cultura e sono tantissimi gli attestati di stima e affetto che continua ad avere – commenta l’assessore Luca Agresti –. Per questo l’idea di ricordarlo con un progetto di ricerca e approfondimento ci è sembrato il modo migliore per continuare a far vivere il suo ricordo e trasmettere la sua grande passione per la storia anche alle nuove generazioni”.