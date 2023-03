Borsa di studio in memoria di Roberto Madonna: cerimonia di premiazione alla multisala

Domani, venerdì 24 marzo, alle 16.30, alla multisala Aurelia Antica, verrà assegnato il premio della prima borsa di studio “Roberto Madonna”, voluta fortemente dagli amici e dai colleghi del noto medico, per molti anni primario della rianimazione dell’ospedale Misericordia di Grosseto, in virtù dell’impronta lasciata per doti umane e professionali nella comunità.

La borsa di studio

Per partecipare alla borsa, istituita dall’associazione onlus “Tutti a Teatro” e patrocinata dal Comune e da Coeso Società della Salute di Grosseto, era necessario inviare un elaborato scritto in forma libera che riguardasse un aspetto (politico, sociale, ambientale o artistico) della storia della Maremma nel Medioevo. La call, apertasi il 15 novembre 2022 e conclusasi il 28 febbraio scorso, era indirizzata agli studenti dell’ultima classe delle scuole superiori della città di Grosseto nell’anno scolastico 2022/2023. Hanno sostenuto l’iniziativa Banca Tema, Aurelia Antica Shop center, Allianz, Autocarrozzeria Italia, Wire Studio e Innocenti Editore.

Undici gli elaborati pervenuti e valutati da una commissione di esperti nominata per l’occasione e composta da: Roberto Aureli, Umberto Carini, Gabriele Guidoni, Maura Mordini e Chiara Valdambrini.

La lectio magistralis

La premiazione sarà preceduta dalla lectio magistralis del professore emerito Stefano Gasparri, già professore ordinario di storia del Medioevo all’Università Ca’Foscari di Venezia e past president della Società italiana degli storici medievisti (Sismec).

L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, sarà moderato dal giornalista di TV9 Giancarlo Capecchi.