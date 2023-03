40 studenti alla scoperta del Parco della Maremma: escursione a Cala di Forno

Grosseto. Una passeggiata alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. E’ questo il progetto promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Grosseto e dal Parco regionale dalla Maremma, che ha coinvolto oltre 40 studenti dell’Istituto commerciale turistico sportivo e dell’indirizzo sperimentale, accompagnati dai loro insegnanti.

L’escursione

Durante l’escursione i partecipanti, accompagnati dalle guide della cooperativa “Le Orme”, hanno avuto la possibilità di visitare anche la bellissima spiaggia di Cala di Forno, di recente riaperta al pubblico.

Il Parco della Maremma diventa sempre di più un laboratorio educativo finalizzato alla scoperta delle bellezze che offre alla comunità e ai turisti che lo visitano.

Il commento dell’assessore

“L’iniziativa ha permesso agli studenti di ammirare nuovi scorci del Parco, una risorsa ambientale e naturale particolarmente significativa per il nostro territorio – commenta l’assessore al turismo, Riccardo Megale –. Sono certo che da questa collaborazione nasceranno altre occasioni di incontro in cui godere del fascino delle nostre ricchezze. Ringrazio nuovamente il Parco della Maremma per averci aperto gratuitamente le sue porte“.