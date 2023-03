Trenta anni fa la strage dei Georgofili: gli studenti incontrano istituzioni e forze dell’ordine

Grosseto. Venerdì 24 marzo, nella sede della Fondazione Polo universitario grossetano, è in programma una giornata dedicata alla lotta alla mafia in occasione del trentennale della strage dei Georgofili, con il Tenente Colonnello Edoardo Marzocchi della Dia e noto scrittore, originario della Maremma.

Finite le conferenze on-line e la didattica a distanza cui il Covid-19 ci aveva costretto e a cui nessuno si era mai davvero abituato, il 24 marzo rappresenta una giornata di nuova apertura ai grandi eventi in presenza, destinati agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto.

L’incontro

L’Ufficio VII°, dell’Usr Toscana, Ambito territoriale di Grosseto, ha organizzato, grazie alla sua dirigente, la dott.ssa Renata Mentasti, alla Fondazione Polo universitario grossetano e alla disponibilità del Tenente Colonnello Edoardo Marzocchi della Dia, noto anche per la sua attività di scrittore, una giornata di riflessione sulla mafia e sulla strage dei Georgofili che dopo trent’anni non è ancora stata dimenticata.

Le giovani generazioni potranno ascoltare dalle voci delle istituzioni grossetane, primi fra tutti il Prefetto Paolo Berardino, il Questore Antonio Mannoni e il nostro scrittore, cosa voglia dire lottare ogni giorno contro la mafia e per la legalità, incessantemente e senza paura.

“Il Tenente Colonnello Matteo Orefice, comandante dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Vincenzo Conetta, della Guardia di Finanza, il presidente della Provincia, Francesco Limatola, l’assessore alla cultura di Grosseto, Luca Agresti, saranno con noi per sostenere questa bella iniziativa che speriamo sia la prima di tante altre che mettono al centro i ragazzi e il loro desiderio di capire – si legge in una nota dell’Ufficio VII° -. La classica lezione si sostituirà ad una interazione proficua e concreta con le autorità grossetane e in particolare, con l’autore di ‘La mafia spiegata a mia figlia’”.