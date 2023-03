“No alla violenza contro le donne”: gli studenti presentano le loro opere

Grosseto. Nella sala del Consiglio comunale di Grosseto sono state presentate le opere che i ragazzi del Polo Bianciardi hanno realizzato in occasione dell’edizione 2022 della Giornata contro la violenza alle donne.

L’iniziativa conclude il progetto, organizzato dalla Commissione pari opportunità, che ha avuto inizio lo scorso 25 novembre, quando, in piazza Dante, in molti hanno ricordato la lotta delle donne iraniane e hanno scelto di tagliare una ciocca dei loro capelli.

Le opere degli studenti

Gli allievi dell’indirizzo grafico e artistico del Polo Bianciardi, sotto l’attenta supervisione dei docenti, hanno ideato video, cartelloni multimediali e contenitori in ceramica dove riporre le ciocche raccolte. Hanno avuto modo di riflettere su coloro che vivono in una situazione drammatica e piena di rischi, sotto un regime totalitario violento e repressivo.

L’amministrazione comunale ringrazia la dirigente Barbara Rosini e i docenti Federica Cipolletta, Marcella Materazzi e Tiziana Perani.

“Ricordo il 25 novembre con grande emozione, passione ed entusiasmo perché fu affrontata una tematica molto attuale e, per certi versi, incredibile – ha dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: noi crediamo in una società libera e viviamo, per fortuna, in un ambiente democratico. Dobbiamo pensare però che in altre parti del mondo c’è la guerra ed esistono dei luoghi in cui le persone vengono private della loro libertà, soprattutto le donne. Ho apprezzato moltissimo questa iniziativa. Ringrazio gli organizzatori e voi, cari studenti che, attraverso la vostra sensibilità e le vostre capacità artistiche, avete identificato in maniera corretta e completa un disagio della nostra civiltà che purtroppo esiste ancora.”

Si è dichiarato soddisfatto anche l’assessore alla cultura, Luca Agresti: “Ringrazio tutti i presenti – ha commentato -. I miglioramenti culturali delle nostre comunità avvengono anche attraverso piccoli gesti. L’augurio è che momenti come questi portino, nel tempo, a cambiamenti importanti. Il tema sulla violenza è fondamentale. I processi culturali sono lenti e hanno bisogno dell’impegno di tutti, dagli amministratori, agli insegnati, ai giovani”.

L’evento, organizzato dalla Commissione pari opportunità e dalla terza Commissione, è stato introdotto dalla presidente della terza Commissione, Simonetta Baccetti: “Presentiamo oggi i lavori pensati dagli studenti in ricordo della Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre – ha affermato -. L’obiettivo era quello di creare prodotti che simboleggiassero un grido contro ogni violenza”.

Presente anche Barbara Chelli, vice presidente della Commissione pari opportunità. “I ragazzi hanno dato un segnale forte di sensibilità e di coraggio – ha aggiunto -, bisogna lavorare insieme per raggiungere obiettivi significativi“.