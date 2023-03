Premio “Mariella Gennai”: gli studenti possono partecipare anche in modo individuale

Massa Marittima (Grosseto). Mancano poche settimane al termine fissato per partecipare alla diciottesima edizione del premio letterario “Mariella Gennai” rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado delle province di Grosseto e di Livorno. Nell’ambito del concorso è previsto anche un premio speciale per la casa circondariale di Massa Marittima.

Come partecipare

Gli insegnanti interessati potranno partecipare con la propria classe proponendo i titoli dell’edizione 2023 come tracce di un tema in classe, in modo da gestire, per quanto possibile, la partecipazione degli allievi come attività all’interno del regolare svolgimento del programma scolastico.

Gli studenti che lo desiderano possono partecipare anche in modo autonomo, inviando individualmente il proprio elaborato, senza necessariamente passare attraverso la scuola.

I temi

I temi che è possibile scegliere in questa edizione del premio sono tre per l’elaborazione di un testo scritto, così come per la nuova sezione dedicata agli audiovisivi: il primo titolo è “Dobbiamo pretendere di vivere in un mondo migliore, non soltanto sognarlo” (dal film “La finestra di fronte” di Ferzan Ozpetek). Il secondo è “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, (articolo 21 della Costituzione italiana). Terza opzione è il tema libero.

Il premio “Mariella Gennai”

Il premio “Mariella Gennai” nasce 18 anni fa da un’idea dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Massa Marittima in collaborazione con la Commissione comunale per le pari ppportunità con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Mariella Gennai, esemplare donna massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e della scuola, sia nel ruolo di educatrice che in quello di assessore provinciale.

“Riteniamo che, oggi più che mai, questo concorso letterario costituisca un’esperienza formativa importante per i ragazzi –spiegano Grazia Gucci, assessore comunale alle pari opportunità, e Irene Marconi, assessore comunale all’istruzione – per misurarsi con l’esercizio sempre meno consueto della scrittura, che potrebbe invece rivelarsi un’attività appassionante e coinvolgente nella quale cimentarsi”.

Per partecipare è necessario far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima, entro e non oltre le ore 12 del 4 aprile 2023, il materiale richiesto, secondo le modalità indicate sul bando.

Premi e informazioni

Ogni allievo vincitore riceverà un premio di 150 euro e ulteriori 150 euro verranno corrisposti anche all’istituto scolastico di appartenenza.

Informazioni: tel. 0566.906284 e 0566.906232, e-mail premio.mariellagennai@gmail.com



Il bando è consultabile al seguente link: file:///Users/monica/Downloads/premio%20gennai%202023_bando%20e%20schede-2.pdf