“No alla chiusura del Liceo classico”, al via la petizione: ecco dove firmare

Orbetello (Grosseto). “La possibile chiusura del Liceo classico di Orbetello, proposta dal Provveditorato, pone questioni che necessitano di essere affrontate ed analizzate”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Francesco Bellumori, Matteo Porta (segretario dei Giovani Democratici di Orbetello), Stella Traupe, Matteo Chiello, Federico Paneccasio e Cosimo Garofalo (segretario dei Giovani Democratici di Grosseto), che hanno lanciato una petizione, consultabile al link https://chng.it/hDDyV2Sqbn, per scongiurare la chiusura del Liceo classico di Orbetello.

“In quanto cittadini e cittadine appartenenti alla comunità civile, che vivono il territorio e lo hanno a cuore, abbiamo deciso di prendere posizione in merito alla questione e organizzare una raccolta firme allo scopo di opporci – continua la nota -. Il Liceo classico di Orbetello è stato fondato nel 1962 e da allora si è sempre dimostrato una risorsa per il territorio, un luogo di cultura e formazione che ha istruito generazioni e generazioni di studenti e studentesse provenienti dalla Maremma tutta e ha esercitato ottimamente la sua funzione“.

“L’ipotesi di chiusura del Liceo classico si va a inserire in un quadro più ampio ed ha varie motivazioni: dalla decennale diminuzione al livello nazionale degli iscritti ad esso alla visione della sua offerta formativa quale antiquata e inutile, dagli ingenti tagli all’istruzione degli ultimi anni alla conseguente necessità di centralizzare ed economizzare le spese della scuola pubblica. Consideriamo inaccettabile la scelta di barattare la cultura con le esigenze economiche – prosegue il comunicato -. Così facendo, le famiglie che vivono nel nostro territorio sarebbero ulteriormente penalizzate, costrette a fare sforzi economici non indifferenti per far fronte alle spese relative ai trasporti e a tutto ciò che comporta andare a scuola a chilometri di distanza, con abbonamenti annuali di centinaia di euro e la completa mancanza di sgravi e aiuti economici da parte dello Stato”.

“C’è da aggiungere che l’indirizzo di cui stiamo parlando, effettivamente in crisi negli ultimi anni, ha visto un lieve incremento proprio quest’anno, raggiungendo i dodici iscritti – sottolinea la nota –. Gli scorsi anni sono state fatte anche classi di una decina di iscritti, le quali venivano articolate al Liceo scientifico o linguistico, con cui svolgevano alcune delle materie in comune. Perché dunque quest’anno, con numeri uguali o superiori, non si vuole concedere la classe articolata? Non vi è alcun motivo valido per decidere di non garantire ai dodici studenti in questione il diritto all’istruzione laddove hanno scelto di iscriversi e per prendere una decisione che comporterebbe una riduzione dei docenti e del personale scolastico assunti nella scuola”.

“In tutto ciò vi è anche la questione territoriale. La volontà politica di accentrare e ridurre i costi dell’istruzione penalizza molto la Maremma, una pianura che si estende dalla costa all’entroterra e che, nel suo essere così vasta e priva di grandi centri urbani, necessita di una presenza capillare della scuola e della sua funzione formativa e sociale – prosegue il comunicato -. L’offerta culturale, già esigua e insufficiente in una zona turistica come la nostra, non può vedere un taglio ulteriore che comporterebbe solo un danno alla nostra comunità. La chiusura del classico significherebbe un ulteriore colpo al già piccolo polo liceale della zona sud di Grosseto (l’unico per altro), il quale ha fatto e continua a fare delle proprie piccole dimensioni una virtù, instaurando legami tra insegnanti e studenti che vanno oltre alla semplice trasmissione di sapere. Basti pensare al caffè filosofico, un’esperienza nata proprio grazie al rapporto tra docenti e alunni che vede loro incontrarsi una volta ogni due settimane per confrontarsi e discutere relativamente a tematiche filosofiche. Questo è l’esempio più importante di quel che è il liceo di Orbetello, una dimensione prettamente umana che favorisce lo scambio di idee, in cui il liceo classico ha svolto, continua a svolgere e svolgerà per sempre un ruolo significativo”.

“C’è inoltre da aggiungere che oggi la scuola, il cui scopo dovrebbe essere quello di istruire gli studenti e le studentesse, formarli quali individui e cittadini armati di spirito critico e sguardo attento sulla realtà, sta smarrendo in molti casi il suo intento. Negli ultimi anni si può notare un forte disorientamento riguardo alla funzione sociale e civile della scuola, quella scuola che dovrebbe essere ascensore sociale e azzeratrice di disuguaglianze tramite la diffusione del sapere e della cultura, oggi si riduce spesso ad essere l’anticamera del mondo del lavoro, il cui scopo principale diviene quello di preparare e formare i lavoratori di domani, professionalizzando gli studenti e le studentesse già dai 14 anni – spiega il comunicato –. Al contrario, il Liceo classico rappresenta l’ideale di scuola quale luogo di formazione completa dell’individuo e di trasmissione di quel sapere fine a sé stesso che è indispensabile per la crescita individuale e collettiva. Occorre per tutte queste ragioni trovare una soluzione concreta e dire di ‘no’ alla proposta di chiusura del Liceo classico di Orbetello, per salvaguardare il territorio, la cultura e l’istruzione, indissolubilmente legati tra loro e tenuti assieme dalla scuola“.

“In seguito all’esito dell’incontro tra amministratori locali, Provincia e Provveditorato che si terrà il 20 marzo e in cui probabilmente sarà deciso il futuro del Liceo classico di Orbetello – termina la nota –, decideremo quali ulteriori iniziative pubbliche organizzare per dare il nostro sostegno”.