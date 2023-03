Giornata in ricordo delle vittime delle mafie: iniziativa degli studenti al velodromo

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ribadisce il proprio impegno per la legalità e la lotta contro le mafie, collaborando all’organizzazione dell’evento promosso dall’Istituto comprensivo 4 di viale Einaudi nella “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.

Il programma

Per l’occasione, martedì 21 marzo, al velodromo di via Giotto, i ragazzi della scuola media “Dante Alighieri” e delle classi V della scuola primaria disegneranno con il gesso degli slogan contro le mafie e leggeranno i nominativi di tutte le vittime. Un’iniziativa volta a coinvolgere i ragazzi delle scuole in un momento commemorativo, mettendoli a conoscenza dell’origine di questa giornata.

“Riteniamo che l’educazione alle legalità sia un valore irrinunciabile per la formazione di cittadini più consapevoli – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante –. Ringraziamo i ragazzi che, attraverso forme di espressione innovative, come quelle artistiche, contribuiscono a mantenere viva la memoria comune e a celebrare il valore storico e sociale della lotta alle mafie, in ricordo delle sue vittime e di coloro che hanno combattuto a viso aperto senza cedere a minacce e ricatti“.