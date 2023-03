“Sulle note di Mariele”: il Piccolo Coro dell’Antoniano conquista gli studenti grossetani

Grosseto. Esperienza unica e significativa all’Istituto comprensivo Grosseto 3.

Il metodo della grande maestra Mariele Ventre, musicista, educatrice e fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, approda a Grosseto.

Martedì 7 marzo, le scuole primarie “Salvo D’Acquisto” e “Aristide Gabelli“, uniche scuole cittadine, hanno usufruito di questa opportunità altamente formativa.

Il progetto

Il progetto “Sulle note di Mariele: dentro il coro” è stato presentato dalla professoressa Gisella Gaudenzi, responsabile del settore didattico-educativo della Fondazione Mariele Ventre di Bologna, che, con grande empatia, professionalità ed energia, ha coinvolto più di cento bambini delle classi terze, quarte e quinte. Gli alunni hanno lavorato con entusiasmo e impegno nei laboratori musicali. Con il canto, le storie narrate e con accattivanti giochi ritmici, gestuali e melodici, i bambini sono entrati “dentro la musica”.

Il progetto “Sulle note di Mariele: dentro il coro” è incentrato sul metodo della grande maestra Mariele Ventre, musicista, educatrice e fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, che diresse dal 1963 al 1995. Il canto è rivolto a tutti, è uno strumento di armonizzazione delle diversità a scuola. I testi delle canzoni sono adatti ai bambini e sono vicini alla loro esperienza in modo da sviluppare la loro fantasia e creatività. E’ un metodo attivo che vede al centro dell’apprendimento l’alunno: tutti i bambini hanno un’attitudine musicale che va incoraggiata e coltivata in modo che ognuno possa esprimersi al meglio e tutti sono in grado di partecipare attivamente all’apprendimento musicale dal punto di vista esecutivo, cognitivo ed emotivo.

L’incontro formativo

Questo approccio metodologico-didattico parte dalla full immersion nella pratica musicale (esecuzione strumentale e/ o vocale, riproduzione ritmica, esplorazione ed imitazione sonora) per arrivare alla notazione intuitiva e solo successivamente a quella tradizionale. I docenti dell’istituto hanno partecipato anche all’incontro formativo con Gisella Gaudenzi, che ha illustrato con originalità e professionalità i punti salienti del progetto e le finalità educativo-didattiche, un momento di confronto costruttivo e proficuo. Grande soddisfazione del dirigente scolastico, Maria Natalia Iiriti. L’evento, laboratoriale e formativo, è stato organizzato dalla docente Daniela Bilotti.