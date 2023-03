Scuola, i genitori e 100 docenti lanciano l’appello: “No alla chiusura del Liceo classico”

Orbetello. I genitori dei ragazzi iscritti alla prima classe del Liceo classico di Orbetello per l’anno 2023/2024 e 100 docenti dell’Isis “Del Rosso-Da Verrazzano” lanciano un forte appello al Provveditore e a tutte le istituzioni del territorio affinché si adoperino per il mantenimento del Liceo classico ad Orbetello.

L’appello si fonda “sul consistente numero di iscritti, superiore rispetto agli anni passati, e sulla normativa del settore che in questi casi prevede la formazione della classe“.

Le motivazioni

I sottoscrittori rilevano che “il Liceo classico è una realtà operante da circa 60 anni nella zona sud della provincia di Grosseto, nel quale si sono formate generazioni di studenti, i quali poi si sono contraddistinti in molti settori lavorativi, sociali e politici. Il venir meno del Liceo Ccassico comporterebbe una gravissima perdita dell’offerta scolastica per molti comuni e un impoverimento della cultura per l’intero territorio”.

I referenti sono gli avvocati Luca Aldi (e-mail l.aldi@studioaldi.it; cell. 333.4863791) e Matteo Mittica (e-mail avv.mittica@tiscali.it; cell. 328.6156691)