“Orientamente”: la Fonderia uno ospita la formazione delle classi quinte delle superiori

Follonica. La Fonderia Uno di Follonica ieri mattina ha ospitato “Orientamente“, un evento dedicato alle ragazze e i ragazzi delle classi quinte delle scuole superiori.

L’incontro è stato organizzato da Pluriversum, in collaborazione con il Comune di Follonica, Regione Toscana e GIovanisì, con la collaborazione di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, Altracittà, cooperativa Arcobaleno, il Centro per l’impiego di Follonica, Europedirect Firenze, l’Università di Siena e Its Eat Ikigai Fondazione Mps.

Il sindaco Andrea Benini e l’assessore all’istruzione Barbara Catalani hanno accolto i ragazzi e le ragazze al loro arrivo. All’incontro era presente anche Bernard Dika, portavoce del presidente della Regione Toscana e delegato alle politiche giovani e all’innovazione.

«Questo spazio che un tempo è stata una fonderia è oggi un luogo nuovo, pronto ad accogliere le nuove generazioni – ha commentato il sindaco Andrea Benini –. Siamo felici di ospitare eventi di questo tipo, nei quali si parla del futuro delle nuove generazioni e si aiutano le ragazze e i ragazzi a scegliere il proprio percorso. L’Ilva in questo modo continua ad essere il cuore pulsante della nostra città».

«Con eventi come questo – ha commentato l’assessore Catalani – la Fonderia Uno si identifica sempre di più in percorsi dedicati alla formazione. Vorremmo che questo diventasse uno degli appuntamenti fissi della nostra città perché è fondamentale puntare sulla formazione dei ragazzi e delle ragazze. Quest’anno abbiamo avuto il piacere di veder collaborare tante realtà diverse: a partire dalle cooperative locali fino alle agenzie regionali, che insieme hanno realizzato un evento importante».

L’incontro ha visto la partecipazione di 140 tra studenti e studentesse ed è stato organizzato per sostenere le scelte del percorso professionale e personale nel periodo del post diploma. Durante la mattinata si sono alternati momenti di plenaria e lavori di gruppo, durante i quali sono state scoperte occasioni di studio, formazione e lavoro in Italia o all’estero.