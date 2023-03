Scuole dell’infanzia comunali: pubblicata graduatoria provvisoria per l’ammissione

Grosseto. Entro e non oltre l’8 marzo è possibile prendere visione, al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/ammissione-alle-scuole-dellinfanzia-comunali/, delle liste dei punteggi provvisori per l’ammissione alle scuole dell’infanzia comunali, verificare il punteggio ottenuto ed eventualmente richiederne la revisione, solo ed esclusivamente per quanto già dichiarato e sottoscritto nella domanda presentata.

Come presentare il modulo

Due le modalità possibili attraverso le quali presentare il “Modulo di istanza revisione punteggi”:

invio tramite casella di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it. In questo caso l’invio è possibile anche per Pec di un soggetto terzo. Se si utilizza questa procedura nell’oggetto della Pec dovrà essere riportato il nome del richiedente e la domanda da esso sottoscritta con allegato il proprio documento di identità. In assenza dei documenti richiesti, la domanda verrà considerata inammissibile;

a mano direttamente al personale incaricato dell’ufficio Nidi e Scuole dell’infanzia comunali, in via Saffi 17/c a Grosseto, agli orari riportati al link https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/ufficio-scuole-dellinfanzia-e-nidi-comunali/ .

I punteggi provvisori potranno subire modifiche e/o variazioni a seguito dei controlli attivati sulla veridicità delle autodichiarazioni o di richieste fondate di revisione del punteggio provvisorio assegnato.