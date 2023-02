Aggressione al Liceo, i professori: “Siamo indignati, lettera della dirigente scolastica giusta”

Grosseto. “Noi sottoscritti, docenti del Liceo ‘A. Rosmini’ di Grosseto, abbiamo deciso di scrivere questa lettera aperta all’adesione di altre scuole, in cui, oltre a ribadire indignazione e sconcerto per l’aggressione neofascista avvenuta a Firenze, il 18 febbraio, di fronte al Liceo ‘Michelangiolo’, un atto contrario alla nostra idea di scuola intesa come luogo di confronto democratico e civile, esprimiamo con forza la nostra solidarietà alla dirigente scolastica del Liceo ‘Leonardo da Vinci’, Annalisa Savino, a fronte delle parole del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha definito ‘affermazioni ridicole’ e improprie quelle della dirigente, aprendo anche la possibilità di sanzioni disciplinari ai danni della preside, che al contrario apprezziamo per aver riaffermato i valori della Costituzione, sui quali si fonda la scuola e la società italiana”.

A dichiararlo, in una lettera giunta alla nostra redazione, sono i professori Roberto Mori, Luca Urbani, Elena Chirico, Stefano Sperati, Sara Nesci, Patricia Amblard, Laura Guidi, Agata Liseni, Marco Martini, Mariella Meiattini, Enrica Brunelli, Guido Capparelli, Barbara Chelli, Patrizio Piccioni, Isabella Sichi, Caterina Albana, Elisa Casaburi, Corinna Brezzi, Clara Bernardini, Cristina Citerni, Fabiola Fondi, Marco Giampaoli, Roberta Bozzi, Silvana Gonnelli, Antonella Gedda, Miriam Llavallol, Gionata Andreozzi, Mirta Venturini, Marilena Simoncelli, Pier Luigi Cogotzi, Antonietta Cianci, Tommaso Migliorini, Luisa Marcoaldi, Eleonora Magaldi, Francesca Santini, Roberta De Filippis, Aldo Del Maia, Francesca Berdini, Francesca Moscatelli, Alberto Milli, Letizia Aggravi, Lucia Chimenti, Maria Rosaria Scozio, Giuseppina Punzo, Selene Macii, Eleonora Guidotti, Ilenia Campitelli, Simonetta Danesi, Federica Biondi, Cristina Cinquemani, Giulia Moscadelli, Fabio Cicaloni.

Alla lettera aderiscono anche i professori Maria Furnari, Liceo P. Aldi, Sabrina Gatto, Iis B.Lotti di Massa Marittima, Caterina Cruciani, Liceo P. Aldi, Lucia Barozzi, Liceo P. Aldi, Elena Festeggiato, Liceo P. Aldi, Assunta Princi, Liceo P. Aldi, Mitia Bacci, Liceo P. Aldi, Laura Ciampini, Liceo musicale del Polo Bianciardi, Giulia Dettori, Liceo artistico del Polo Bianciardi, Elisabetta Tollapi, Liceo artistico del Polo Bianciardi, Silvia Striato, Liceo musicale del Polo Bianciardi, Marcella Parisi, Liceo artistico del Polo Bianciardi, Giancarlo Gorelli, Liceo musicale del Polo Bianciardi, Michele Spagnuolo, Liceo musicale del Polo Bianciardi, Francesco Ceravolo, Polo Bianciardi, Elena Benucci, Polo Bianciardi, Daniele Govi, Polo Bianciardi, Naima De Persis, Polo Bianciardi, Agata Lacagnina, Polo Bianciardi, Anna Castaldo, Polo Bianciardi, Francesca Bontadi, scuola media G. Pascoli, Sara Giommoni, Liceo Bianciardi, Giulia Lo Presto, Liceo delle Scienze umane, “G. Peri” di Arcidosso, Salvatore Bencivenga, Istituto comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima (Ata), Carla Baldini, Polo Aldi, Stefania Romani, Scuola primaria S. D’Acquisto, Franca Forni, ex docente della scuola media G.B. Vico, Caterina Basili, Polo Aldi, Daniela Orlandini, ex docente dell’Isis Fossombroni, Monica Righelli, Isis Fossombroni, Roberto Orlandini, Isis Fossombroni.