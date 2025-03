Avis provinciale si rinnova: Carlo Sestini confermato alla presidenza

Grosseto. Avis provinciale ha eletto il nuovo consiglio e con esso l’esecutivo per il quadriennio 2025-2028. Carlo Sestini è stato confermato nel ruolo di presidente per il quinto mandato consecutivo.

“Ringrazio i delegati prima e i consiglieri poi per la fiducia che hanno riposto in me – è il commento di Sestini -. Siamo tutti motivati nel dare il massimo delle nostre possibilità nella sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma, nel sostenere le 28 sezioni della provincia di Grosseto e i volontari che vi lavorano, e nel relazionarsi con l’Azienda sanitarie e le sovrastrutture associative”.

Insieme a Sestini, nella prima seduta del consiglio, è stato confermato Mauro Franceschi come vicepresidente vicario, affidata a Luisa Rosini la vicepresidenza, a Simone Pizzinelli la segreteria, mentre Diego Armini è tornato a ricoprire il ruolo già assunto di tesoriere. Gli altri consiglieri sono Mirella Mariani, Alvaro Bonelli, Flavio Carruana, Stefano Angioloni, Ivan Terrosi e Fabio Picci.

I nuovi consiglieri sono stati eletti nel corso dell’assemblea provinciale che è si è svolta nella sala consiliare del Comune di Castiglione della Pescaia, alla quale, introdotta dal presidente della Avis locale, Luca Lonzi, hanno preso parte l’assessore al turismo Susanna Lorenzini, in rappresentanza del sindaco Elena Nappi, i deputati Fabrizio Rossi e Marco Simiani, l’assessore regionale Leonardo Marras, il vicepresidente della Provincia, Valentino Bisconti, rappresentanti di Savoia Cavalleria e Cemivet, la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, il presidente regionale di Admo Fausto Brandi, la presidente di Insieme in Rosa Donatella Guidi e il presidente della Lilt di Grosseto, Renzo Giannoni, insieme alla direttrice Barbara Bricca.

Proprio Giannoni e Sestini hanno firmato un importante protocollo, che segue quelli con Opi e Scuola edile, con il quale è stato stabilito un percorso privilegiato e vantaggioso per il donatori di Avis circa screening, visite ed esami diagnostici effettuati negli ambulatori della Lilt, gestiti dai professionisti che vi operano.

“Con la Lilt – spiega il presidente Carlo Sestini – porteremo avanti anche campagne informative e divulgative in merito alla prevenzione primaria. Ringrazio la sede di Grosseto e tutto il consiglio della Lilt per questa opportunità che ci viene offerta, tenuto conto che i donatori di sangue e plasma sono particolarmente sensibili alla propria salute e all’adesione a corretti stili di vita. Ragione per cui ritengo che il protocollo intercetti perfettamente i loro desiderata”.

All’assemblea annuale, partecipata da oltre 100 persone tra delegati delle 28 sezioni e ospiti, erano presenti, per la Asl Toscana Sud Est, i medici trasfusionisti Giancarlo Sensalari e Francesco Casalino.

Toccante e sentito il momento della consegna di un riconoscimento ai 6 presidenti uscenti di altrettante sezioni Avis per ricordare il loro impegno, come pure una targa di ringraziamento e sostegno è stata consegnata alla professoressa Mariolina Rispoli dell’istituto professionale enogastronomico Leopoldo II di Lorena di Grosseto per la preziosa collaborazione nella preparazione e nell’allestimento del pranzo assembleare, consumato nei locali dell’Istituto.