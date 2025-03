Stili di vita sani per prevenire le patologie croniche della terza età: incontro di Federconsumatori

Grosseto. Federconsumatori Grosseto dedica una giornata di approfondimento agli stili di vita sani per prevenire le patologie croniche della terza età. L’appuntamento è per giovedì 20 marzo, nella sala Pegaso della Provincia, in piazza Dante a Grosseto, dalle 9 alle 13.30.

L’iniziativa è dedicata a “Percorsi di salute – Fattori determinanti per la salute e la prevenzione delle patologie nella terza età”, è ad ingesso libero e sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Federconsumatori Grosseto, al link facebook.com/Federconsumatorigrosseto.

«Con questa iniziativa – spiega Giorgio Romualdi, presidente di Federconsumatori Grosseto – l’associazione prosegue il proprio impegno a tutela dei consumatori, provando a farlo da un punto di vista meno legato agli schemi tradizionali. Cioè a dire offrendo un ventaglio di informazioni variegate, ma riconducibili tutte al tema della prevenzione per assicurare il godimento di una terza età in salute e consapevole. Il tema degli stili di vita e dei determinanti di salute, così come le nuove opportunità di accesso ai servizi sanitari, che si tratti nel fascicolo sanitario elettronico o delle prenotazioni degli esami in farmacia, sono tutte tessere di uno stesso mosaico che compone la qualità della vita. Giovedì ragioneremo di tutto questo con esperti di diverse discipline collegate fra loro, che ci racconteranno come è possibile prevenire le principali patologie che insorgono nella terza età».

Il programma

Ecco il programma dell’iniziativa:

ore 9 – Registrazione dei partecipanti;

ore 9.15 – Saluti istituzionali;

ore 9.30 – Introduzione a cura di Giorgio Romualdi, presidente di Federconsumatori Grosseto;

Massimiliano Marcucci, responsabile ufficio di piano e servizi socioeducativi di CoeSo-Società della salute Grosseto interverrà sul tema “I determinanti della salute: alcuni dati nella zona sociosanitaria Amiata-Colline Metallifere-Grossetana”;

Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Grosseto, interverrà sul tema “Il rapporto medico paziente nel 2025”;

Luca Grechi, vicepresidente di Opi, Ordine professionale degli infermieri di Grosseto, interverrà sul tema “La complessità della presa in carico odierna”;

Giorgio Briganti, direttore del dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud est, interverrà sul tema “La conservazione domestica degli alimenti”;

Marilena di Pasquale, responsabile qualità di Unicoop Tirreno, interverrà sul tema “I controlli qualità in Coop per la sicurezza alimentare dei consumatori”;

Giovanna Liberati, direttrice dell’Uoc Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’area sud dell’Asl Toscana sud est, interverrà sul tema “La prevenzione a tavola per vivere in salute”;

Jacopo Zanardi, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Grosseto, interverrà sul tema “Il ruolo del farmacista nella salute e prevenzione della terza età”.

Il dibattito sarà moderato da Massimiliano Frascino.

Alle 12.30 sono in programma il dibattito e i saluti, mentre alle 13 ci sarà un aperitivo offerto da Unicoop Tirreno.