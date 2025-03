L’Avis provinciale si riunisce in assemblea: sarà eletto il nuovo consiglio

Grosseto. Avis provinciale Grosseto domani, domenica 16 marzo, si riunisce nel consueto momento assembleare, che per la prima volta sarà celebrato a Castiglione della Pescaia.

Alle 10, nella sala consiliare “Gabriella Lorenzoni” in piazza Garibaldi, con l’organizzazione della sezione Avis di Castiglione della Pescaia e del presidente Luca Lonzi e con la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale, i delegati in rappresentanza delle ventotto sezioni della provincia di Grosseto si riuniranno per celebrare l’assemblea annuale 2025, nel corso della quale saranno approvati il bilancio preventivo 2025 e quello consuntivo 2024, sarà illustrata la relazione morale da parte del presidente provinciale Carlo Sestini e si procederà all’elezione del nuovo consiglio provinciale di Avis e all’elezione dei delegati alla assemblea regionale, che sarà celebrata a Chianciano.

Tra gli altri è prevista la presenza dell’assessore al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini, dei parlamentari Fabrizio Rossi e Marco Simiani, dell’assessore regionale Leonardo Marras, della consigliera regionale Donatella Spadi, del responsabile dei centri trasfusionali dell’Asl Toscana sud est, Pietro Pantone, e della presidentessa di Avis Toscana, Claudia Firenze.

“Sarà un’assemblea molto particolare – spiega il presidente Carlo Sestini – perché rappresenta il momento dove si rinova la nostra associazione a livello provinciale, lavoro che le sezioni comunali hanno già svolto. Noi siamo un’associazione includente e le nostre sezioni, oltre a svolgere una funzione fondamentale per tutto il sistema sanitario, sono un formidabile presidio sociale e portatrici di valori imprescindibili quali la solidarietà e l’altruismo. Oltre alla fase elettiva, sarà il momento in cui rendiconteremo il bilancio dell’attività dell’anno precedente e delineeremo quello dell’anno successivo”.

“L’assemblea – continua il presidente dell’Avis provinciale di Grosseto – ci consentirà un confronto rispetto ai temi più attuali e un dialogo al fine di comprendere le dinamiche in merito alla donazione del sangue e del plasma per riuscire a ottenere risultati in crescita come avvenuto lo scorso anno”.

Al termine dei lavori assembleari è previsto un momento conviviale all’Istituto professionale alberghiero “Leopoldo II” di Grosseto.