Violenza sugli operatori sanitari: l’Ordine degli infermieri a colloquio con il Prefetto

Grosseto. Una delegazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto è stata ricevuta ieri, giovedì 13 marzo, dal Prefetto Paola Berardino.

“Ringraziamo sua eccellenza il Prefetto per l’incontro e il confronto avuti e anche per la celerità con cui ha accolto la nostra richiesta di colloquio”, commenta Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto, che è stato accolto in Prefettura insieme al vicepresidente Luca Grechi e a Vanni Pastorelli, membro di Opi Grosseto.

Al centro dell’incontro il tema della violenza ai danni degli operatori sanitari che, proprio nei giorni scorsi, è stato oggetto delle cronache.

“Abbiamo portato il nostro punto di vista e proposto una serie di soluzioni per evitare che gli operatori sanitari siano vittima di aggressione. Il nostro intento – prosegue Draoli – è quello di poter dare un contributo utile per arricchire i percorsi che già la Prefettura mette in atto con l’Azienda sanitaria. E’ stato un confronto ricco di suggerimenti, di spunti e incentrato sull’ascolto reciproco e questo non può che farci grande piacere. Ringraziamo, quindi, la Prefettura e siamo certi che questo sarà l’inizio di una collaborazione fattiva, che coinvolgerà anche altri soggetti del territorio”.

Nella foto, da sinistra: Pastorelli, Grechi, il Prefetto, Draoli.