Innovazioni tecnologiche per la riabilitazione: convegno all’ospedale Misericordia

Grosseto. Vivere dopo una grave cerebrolesione acquisita, quali sono le innovazioni tecnologiche per la vita in società. Sono i temi che saranno sviluppati in occasione del convegno che si terrà all’ospedale Misericordia di Grosseto i prossimi 14 e 15 marzo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione traumi cranici Toscana, con la collaborazione della Federazione nazionale di settore e di Asl Toscana sud est.

Al convegno parteciperanno professionisti e specialisti provenienti da tutta Italia in discipline come Neurologia, Neuropsicologia, Medicina legale, Fisiatria, Neuroriabilitazione, Medicina interna, oltre che dirigenti di strutture sanitarie territoriali e rappresentanti di enti del terzo settore.

La direzione scientifica è a cura di Mauro Mancuso, direttore della Unità operativa Riabilitazione di Grosseto.

L’evento si aprirà venerdì 14 marzo alle 10 nell’auditorium dell’ospedale di Grosseto. Per partecipare, è possibile contattare la segreteria organizzativa tramite l’e-mail atractosegreteria@atracto.it o al numero di telefono 347.6024683, il convegno fornisce crediti Ecm.