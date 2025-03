Prevenzione e assistenza sanitaria: il Camper della Salute sbarca in città

Grosseto. Sabato 15 marzo, alle 11.00, nella sala del palazzo della Provincia di Grosseto, si terrà la cerimonia di consegna del progetto “Muoversi & non solo: il Camper della Salute”. Presenti all’evento la presidente del comitato provinciale Misericordie Grossetane Patrizia Gallorini, oltre ai governatori delle Misericordie della provincia di Grosseto, il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Lamitola, e le autorità istituzionali, insieme ai responsabili dell’azienda Eventi Sociali Srl Laura Sbrighi e Luca Biagiotti.

“Si tratterà di un camper adibito ad ambulatorio medico in grado di portare un notevole livello di assistenza socio-sanitaria-assistenziale anche in tutte le zone del territorio grossetano – dichiara la presidente Patrizia Gallorini –, noi come comitato provinciale Misericordie grossetane abbiamo richiesto questo importante progetto e ringraziamo il lavoro svolto dai volontari delle Misericordie su tutta la nostra provincia e di Eventi Sociali in questi anni”.

Il servizio sarà garantito per recuperare la prevenzione che non è stata fatta in questi anni a causa della pandemia, verrà garantita maggiore assistenza sanitaria ai grandi eventi su tutta la provincia e come risposta ad eventuali calamità naturali. Tutti questi servizi saranno gratuiti per i cittadini, dando priorità alle persone più fragili: su oltre 223.000 residenti in 28 comuni, si stima che oltre 30.000 persone ne potranno beneficiare nei prossimi anni.

“Le Misericordie sono in campo da oltre 8 secoli – conclude la presidente – e qui in provincia di Grosseto da sempre viene garantita un’assistenza sociale e sanitaria importantissima a favore di tutti. Questo nuovo camper che mancava qui da noi sarà una risposta fondamentale per il coordinamento provinciale “.

Laura Sbrighi, di Eventi Sociali Srl, aggiunge: “Ringrazio tutte le attività che hanno aderito al nostro progetto attraverso una sponsorizzazione etica con il logo pubblicitario della propria azienda e che permetterà ai volontari di essere ancora più vicini ai bisogni in aumento delle persone più fragili del territorio”.