Giornata contro la violenza al personale sanitario, l’appello della Asl: “Diventate testimonial”

Grosseto. Il 12 marzo diventa ambassador contro la violenza al personale sanitario e socio sanitario. È il messaggio che l’Asl Toscana Sud Est, sotto l’egida della Regione Toscana e della campagna regionale ‘Scegli il rispetto’, ha scelto di rappresentare per la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori della sanità, istituita con la Legge n. 113 del 14 agosto 2020.

Per la giornata di mercoledì 12 marzo, saranno allestiti nelle hall dei 13 presidi delle province di Arezzo, Grosseto e Siena, spazi informativi con la consegna di brochure e di spille per dire ‘no’ alla violenza e siglare, simbolicamente, un nuovo patto di collaborazione con la cittadinanza nel segno del dialogo, della collaborazione, del rispetto e della partecipazione. Il materiale informativo spiega, in semplici, ma efficaci messaggi, i motivi per diventare ‘ambassador’ e invita la cittadinanza a un atto di responsabilità collettiva per costruire, insieme, una nuova strada basata sul rispetto e sulla fiducia.

L’iniziativa è a cura del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell’Asl, rappresentativo di oltre 5mila professionisti e professioniste della salute, con la partecipazione degli Ordini delle professioni infermieristiche delle 3 province coinvolte.

I banchetti informativi saranno presenti dalle 9.00 alle 16.00 e con l’occasione le persone potranno scegliere di diventare ‘testimonial’ contro la violenza al personale nell’ottica di costruire insieme una nuova alleanza nella tutela del diritto alla cura e all’assistenza.

«Risale a pochi giorni fa l’ennesimo episodio di violenza, questa volta contro una nostra infermiera. Un fatto grave che ci spinge a riflettere e a promuovere con impegno un rinnovamento culturale – afferma il direttore generale Marco Torre -. Ai cittadini chiediamo di stringere un nuovo patto di fiducia con il Servizio sanitario per tutelare il loro diritto alla salute, proteggendo anche il nostro personale che, con professionalità e umanità, si prende cura di noi».

«Questa giornata deve coinvolgere tutti con grande senso di responsabilità – spiega la direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche Vianella Agostinelli –. Per questo abbiamo pensato a una ‘call to action’ per invitare direttamente la cittadinanza ad aderire alla ferma condanna contro la violenza e le aggressioni. Uno dei concetti chiave è che se viene aggredito il personale che si prende cura di noi, viene ritardato anche il proprio diritto e quello degli altri a ricevere assistenza tempestiva. È il momento di tracciare, insieme, un nuovo cammino fatto di rispetto, fiducia e dialogo».