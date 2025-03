Lotta alle dipendenze: nasce un nuovo Club dell’Acat

Grosseto. L’Acat (Associazione alcologici territoriali) Grosseto Nord comunica la nascita di un nuovo Club (L’Abbraccio) aperto a tutte le famiglie che hanno difficoltà legate a comportamenti nocivi alla salute.

“In questo periodo nel quale la maggior parte delle associazioni che hanno a cuore il benessere della comunità si trovano in difficoltà a crescere, l’apertura di un nuovo punto di appoggio è da valutare in senso senz’altro positivo – si legge in una nota dell’Acat -. I Club nascono dall’incrocio di una tradizione psichiatrica, passando attraverso le teorie dell’approccio interpersonale, dall’esperienze delle comunità terapeutiche di Maxwell Jones, dal lavoro sociale di rete e dai suoi modelli, dall’approccio familiare, dalla scienza della complessità e dai processi di partecipazione. I Club da tempo hanno superato il concetto di cura, sostituito con il cambiamento dello stile di vita, andare oltre l’alcol significa riconoscere la proposta culturale che i Club portano a favore del miglioramento della persona, della famiglia, della comunità e del bene comune.

“I Club alcologici territoriali seguono l’approccio ecologico sociale. Un approccio che permette ai club, di allargare il proprio campo di azione agli stili di vita sani capaci di promuovere salute – termina il comunicato –. Tutte le difficoltà vanno riportate nell’ambito dell’ecologia sociale, si attivano e, dove esistenti, si rafforzano risorse relazionali nella famiglia, tra le famiglie con sofferenze legate a comportamenti non salutari, coinvolgendo la comunità, le altre associazioni, le amministrazioni pubbliche e private e tutti quei soggetti che hanno a cuore la salute e il benessere personale e generale delle persone”.