Diagnosi migliori e visite pediatriche più semplici: donazione per l’Oculistica del Misericordia

Grosseto. Un nuovo dispositivo per rendere più semplici le visite oculistiche pediatriche è stato donato alla Uoc Oculistica di Grosseto dal Lions Club Salebrum e dall’associazione Nasdaq di Castiglione della Pescaia.

Lo strumento, progettato per facilitare l’esame della vista nei bambini e nei pazienti poco collaboranti, consentirà agli specialisti di effettuare diagnosi più rapide e precise, migliorando l’accessibilità alle cure oftalmologiche per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Si tratta del «2 Win», un refrattometro binoculare portatile e «vision analyzer» che è in grado di fornire una misurazione oggettiva binoculare o monoculare della refrazione a un metro di distanza di neonati e bambini dall’età di due mesi, persone adulte con disabilità, anziani e pazienti non collaboranti o allettati. Il «2 Win» si rivela inoltre uno pratico per la esecuzione di screening sul territorio essendo facilmente trasportabile.

La cerimonia di consegna si è tenuta nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto questa mattina con la partecipazione del direttore della Uoc Oculistica di Grosseto, Angelo Balestrazzi, e dei professionisti del reparto, i rappresentanti di Lions Club Salebrum e dell’associazione Nasdaq.

«Questa donazione rappresenta un passo avanti fondamentale per il nostro reparto – ha dichiarato il dottor Balestrazzi -. Grazie a questo strumento potremo migliorare significativamente la diagnosi precoce dei problemi visivi nei più piccoli e nei più fragili, garantendo loro un’assistenza tempestiva e mirata».

«Come Lions Club, il nostro obiettivo è sostenere la comunità con iniziative di impatto reale e questa donazione rientra perfettamente nella nostra missione di prevenzione e cura della vista», ha affermato la presidente del Lions Club Salebrum, Elisa Ginanneschi.

Presenti alla donazione il past president di Lions Club Severo Mulinacci, sotto la cui guida si era avviata la pratica per la donazione odierna, grazie anche all’intermediazione del socio Lions Bernardino Tartaglia, dirigente medico del reparto.

«Siamo orgogliosi di aver affiancato il Lions Club in questa iniziativa, perché crediamo che la salute visiva sia un diritto fondamentale per tutti», ha sottolineato Paolo Maggi, presidente dell’associazione Nasdaq.

L’evento si è concluso con il ringraziamento del personale medico dell’Oculistica, evidenziando il valore della solidarietà nel potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche. Questa donazione è solo l’ultima di una serie di iniziative promosse dal Lions Club Salebrum e dall’associazione Nasdaq, che continuano a impegnarsi per il benessere della comunità di Castiglione della Pescaia e del territorio circostante.

«Una donazione dal doppio valore – ha dichiarato Andrea Serafini, in rappresentanza della direzione di presidio – poiché permetterà sia in ospedale, ma anche sul territorio, di poter effettuare visite in modo molto accurato. Un ringraziamento ai donatori e a tutto il personale della Uoc Oculistica del Misericordia».