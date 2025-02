Senologia: Cristina Pacchiarotti alla guida del reparto dell’ospedale Misericordia

Grosseto. Cristina Pacchiarotti ha assunto la guida del reparto di Chirurgia senologica dell’ospedale di Grosseto.

La Chirurgia generale del Misericordia prosegue la sua attività anche nell’ambito di questa specialistica e quindi della cura delle patologie benigne e maligne della mammella. Per tanti anni questa unità specifica dipartimentale è stata diretta dalla dottoressa Maria Grazia Pieraccini e dallo scorso gennaio è avvenuto il passaggio di testimone con la dottoressa Cristina Pacchiarotti.

«Voglio ringraziare la dottoressa Pieraccini, che ha fatto un grandissimo lavoro a servizio di tutta la comunità maremmana, ma anche per il gruppo di specialisti più giovani che ha contribuito a formare – dichiara il direttore dipartimentale della Chirurgia generale e d’urgenza della Asl Toscana sud est, Andrea Coratti -. Questa equipe oggi vede il passaggio di testimone alla dottoressa Cristina Pacchiarotti come nuova responsabile della Chirurgia senologica di Grosseto. Per tanti anni questa professionista è stata al fianco della dottoressa Pieraccini e con tanto impegno insieme a lei ha portato avanti un lavoro enorme che ha consentito a tante persone di non dover emigrare alla ricerca di cure, ma di trovare una risposta qui all’ospedale di Grosseto».

Nel 2024 all’ospedale di Grosseto sono stati eseguiti 370 interventi senologici, dal primo gennaio del nuovo anno ne sono stati effettuati 50. «Sono onorata di proseguire questo lavoro come responsabile della Senologia – dichiara la dottoressa Pacchiarotti -. Il percorso di cura resta quello di sempre, con la persona che accede al nostro reparto a seguito di uno screening o tramite medico di famiglia. Qui la persona viene valutata da uno staff composto da oncologi chirurghi, radioterapisti, radiologi, nutrizionisti, insieme ad altri professionisti. Una volta definito il percorso, che può essere direttamente chirurgico o prevedere una iniziale fase di cura oncologica, illustriamo qual è la soluzione migliore e, come definito dalla Regione Toscana, nel tempo massimo di un mese viene effettuato l’intervento».

«Cambia la guida, ma resta confermata tutta l’equipe che nel corso degli anni ha garantito una risposta di alta qualità alla popolazione maremmana e non solo – dichiara il direttore medico di presidio Michele Dentamaro -. Voglio ringraziare tutte le professionalità sanitarie che continuano a lavorare in sinergia in questo reparto».