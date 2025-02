Un nuovo macchinario per separare il sangue dal plasma, il sindaco: “Migliorano servizi all’ospedale”

Castel del Piano (Grosseto). Si chiama plasmaferesi ed è una procedura medica realizzata con un macchinario che rimuove dal sangue il plasma sanguigno e lo separa dagli elementi corpuscolati. È molto utile per il trattamento primario per la porpora trombotica trombocitopenica immunitaria o in aggiunta ad altre terapie e nel sistema trasfusionale.

L’ospedale di Castel del Piano aveva una dotazione con solo due macchinari. Fra pochi giorni arriverà nel presidio il terzo macchinario, che consentirà un potenziamento delle capacità di plasmaferesi migliorando così le potenzialità di cura della struttura sanitaria.

“Avere un ospedale con prestazioni sempre più evolute – commenta Cinzia Pieraccini, sindaco di Castel del Piano – è uno dei grandi pilastri su cui costruire lo sviluppo e il futuro del nostro territorio. Offrire, infatti, servizi efficienti e di qualità motiva la vita della comunità e la sua crescita dinamica. Ho voluto ricordare ieri questa novità positiva durante l’assemblea con la gente dell’Avis, ringraziandoli del loro impegno che ha reso possibile che il centro trasfusionale raggiungesse risultati di eccellenza a livello provinciale. In particolare ringrazio il dottor Giancarlo Sensalari, medico del centro trasfusionale, insieme alla direzione sanitaria e all’assessore regionale Simone Bezzini, che mi hanno accompagnato in questa azione concreta di rafforzamento dei servizi sanitari.”

La plasmaferesi si aggiunge all’ambulatorio di gastroenterologia e dell’urologo, che è operativo e che coprirà l’importante domanda di cura specifica.