Un nuovo urologo per la Lilt: “Prevenzione fondamentale contro il tumore”

Grosseto. Già da anni è attivo alla Lilt Aps-Ets provinciale di Grosseto l’ambulatorio di urologia presso il quale possono essere effettuate visite per la prevenzione dei tumori maschili e in generale per la diagnosi precoce delle patologie dell’apparato uro-genitale nell’uomo (ipertrofia prostatica benigna, probabile calcolosi dell’apparato urinario) e nella donna (calcolosi dell’apparato urinario, cistite, incontinenza urinaria).

Il team dei medici della Lilt di Grosseto continua a crescere: oggi alla squadra degli urologi si aggiunge il dottor Franco Onorato.

“Secondo i dati statistici i casi di tumore alla prostata sono in crescita, nel 2024 sono state circa 40.192 nuove diagnosi – si legge in una nota della Lilt –. Un risultato che potrebbe scoraggiare, ma che è anche dovuto all’aumento delle diagnosi precoci: la cultura della prevenzione, prerogativa finora femminile, si sta infatti diffondendo sempre di più anche tra gli uomini. Un dato decisamente positivo è quello della sopravvivenza che, a 5 anni dalla diagnosi di un tumore alla prostata, arriva oggi ad una percentuale del 91%. Fra i giovani, dai 15 ai 40 anni circa, è il tumore del testicolo ad essere il più individuato, con più di 2.000 nuove diagnosi nel 2024. È una malattia che, se individuata in fase iniziale, ha una percentuale di guarigione quasi del 100%. (Fonte: Rapporto Aiom/Airtum ‘I numeri del cancro in Italia 2024’)”.

“Per quanto riguarda il tumore alla prostata, i principali fattori di rischio sono: familiarità, avanzare dell’età, sedentarietà, fumo, alcool, dieta povera di frutta e verdura e ricca di grassi. Salvo diversa necessità e indicazione medica, è a partire dai 45-50 anni che bisognerebbe iniziare ad effettuare la visita urologica con esplorazione digito-rettale (Dre); un esame di breve (dura pochi secondi), indolore, ma di grande efficacia. Alla base di partenza c’è sempre l’analisi del sangue per verificare il dosaggio del Psa, cioè della proteina che fluidifica il liquido seminale che si può alterare nel caso di infiammazione e di tumore della prostata. Tale esame va affiancato alla visita urologica ed al colloquio con il medico – termina il comunicato –. Lilt Grosseto è costantemente impegnata nell’effettuazione di visite specialistiche urologiche che sono la difesa primaria contro il tumore dell’apparato urinario; altresì vuole sensibilizzare l’utenza maschile affinchè si sottoponga con cadenza annuale allo screening prostatico di prevenzione: indolore, veloce e così straordinariamente importante”.

E’ possibile ricevere informazioni e prenotare un appuntamento presso la segreteria della Lilt Grosseto Aps-Ets telefonando al numero 0564.453261, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.