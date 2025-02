Professioni sanitarie: al Misericordia al via i tirocini degli studenti dei corsi universitari

Grosseto. Si è tenuto questa mattina, martedì 11 febbraio, a Grosseto il primo appuntamento dei tirocini formativi degli studenti dei corsi universitari delle professioni sanitarie che si tengono a Grosseto.

Come previsto dal percorso, un terzo dei crediti formativi universitari del piano di studi, indispensabili per raggiungere la tesi e l’esame abilitante alla professione, deve essere maturato sul campo, quindi all’interno di una struttura sanitaria. Ed ecco che i 41 laureandi, ciascuno nel rispettivo indirizzo, inizieranno a frequentare ospedali, ambulatori e laboratori dell’area grossetana.

Al primo giorno di tirocinio, dedicato alla formazione per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sono stati presenti la direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est, Assunta De Luca, e la direttrice del dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione, Daniela Cardelli. Con loro anche il dottor Michele Dentamaro, che, in qualità di direttore del presidio ospedaliero, ha organizzato la possibilità di seguire i corsi universitari direttamente dalle aule del Misericordia.

I futuri fisioterapisti, logopedisti, tecnici sanitari di laboratorio biomedico e di radiologia medica, nel percorso di tirocinio saranno seguiti da tutor clinici che li formeranno su tutti gli aspetti del loro futuro lavoro.

«Per noi è un grandissimo successo il fatto di aver contribuito all’attivazione di questi corsi di laurea, è un modo crediamo efficace per gestire, e in maniera auspicabile, garantire il fabbisogno di personale sanitario nella nostra azienda ed in particolare nella provincia di Grosseto – dichiara la direttrice Cardelli -; da sottolineare l’impegno del nostro dipartimento in questa fase di apprendimento in campo, in quanto saranno i professionisti, quali tutor clinici, ad affiancare, nelle strutture, gli studenti nella formazione. A tutti loro va il nostro ringraziamento».

«Questa mattina il percorso formativo dei partecipanti ai corsi universitari delle professioni sanitarie fa un concreto passo in avanti – dichiara la direttrice sanitaria Assunta De Luca -, la partenza dei tirocini vedrà l’ingresso di queste future leve nelle realtà sanitarie grossetane, dagli ospedali agli ambulatori. Siamo lieti che così facendo si possa contribuire a realizzare una filiera della formazione professionale in questo territorio. Ringrazio tutti i partecipanti e il dipartimento che ha reso possibile questa operazione, che va a vantaggio del futuro della sanità pubblica».