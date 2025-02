Giornata mondiale del malato: le iniziative negli ospedali della provincia di Grosseto

Grosseto. È in programma martedì 11 febbraio la XXXIII Giornata mondiale del malato, con eventi in molti ospedali della Asl Toscana Sud Est.

La ricorrenza, celebrata dalla Chiesa cattolica e organizzata insieme alle aziende sanitarie e alle istituzioni, nasce nel 1992 su spinta di papa Giovanni Paolo II per ribadire l’importanza dello stare accanto ai pazienti non solo attraverso azioni di cura della malattia, ma anche con dimostrazioni di vicinanza psicologica, di umanità e di empatia affinché, seppure costretti in ospedale, non si sentano mai soli.

Questo è il programma delle iniziative in provincia di Grosseto.

A Grosseto è prevista la visita del vescovo all’Ospedale Misericordia, alle 9.30. Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà celebrata la funzione liturgica nella chiesa dell’ospedale.

A Castel del Piano, al mattino si terrà la visita in ospedale, alle 16 la funzione religiosa nella Pieve di Santa Maria ad Lamulas.

Celebrazioni in programma anche a Orbetello: alle 11 il vescovo visiterà l’ospedale San Giovanni di Dio. Alle 16 si terrà la cerimonia religiosa nella parrocchia di Porto Ercole.

A Massa Marittima alle 10 si terrà la celebrazione liturgica nella cappella dell’ospedale Sant’Andrea, seguirà la consegna di un omaggio floreale ai degenti.