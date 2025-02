Asl, il nuovo direttore generale si presenta: “Necessario mettere il paziente al centro”

Grosseto. Il neo direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est, Marco Torre, ha incontrato oggi i professionisti sanitari all’ospedale di Grosseto. Successivamente, Torre ha avuto un momento di confronto con i giornalisti.

“Dopo l’insediamento – ha dichiarato il neo direttore generale –, ho subito dato il via ad un programma di incontri per conoscere le realtà dell’azienda e per confrontarmi con gli operatori. A Grosseto, come nelle altre province, abbiamo importanti opportunità di investimento legate al Pnrr e all’articolo 20 che porteremo avanti: due milioni di euro per il nuovo hospice a Villa Pizzetti con Casa di comunità e Centrale operativa territoriale, per l’ospedale c’è già un primo finanziamento per il nuovo Polo donna e bambino, dove confluisce la donazione Abio per l’umanizzazione dei percorsi di cura. In via di completamento i lavori di ristrutturazione degli spazi del Pronto soccorso, già attivabili i nuovi quattordici posti letto per Malattie infettive. Impegni confermati anche per il nuovo Spdc e per l’Anatomia patologica”.

“Dobbiamo lavorare – ha proseguito Torre – anche alla sistemazione del parcheggio dell’ospedale e a tutte le opere per l’antincendio del Misericordia. Da sottolineare che, grazie al Pnrr, abbiamo ottenuto la Tac, due nuove gamma camere ed è in via di attivazione anche l’acceleratore lineare”.

Il direttore generale ha anche effettuato un breve tour nei reparti del Misericordia; l’attività di incontro con i professionisti sanitari, al fine di conoscere le realtà territoriali, proseguirà nel mese di febbraio anche negli ospedali di Castel del Piano, Massa Marittima, Orbetello e Pitigliano.

“Le sensazioni che ricevo dal personale – ha proseguito Torre – sono di un grande senso di appartenenza, una grande professionalità e di voglia di fare e di innovare, insieme ad una grande umanità. Si tratta di elementi positivi che danno un’energia per continuare ad andare avanti, in un’ottica di cambiamento per trasformare i problemi in sfide”.

L’incontro con la stampa

“Sono molte le sfide che attendono la Asl Toscana sud est – ha sottolineato Torre durante la conferenza stampa con i giornalisti -. Non mi preoccupano le dimensioni del territorio, nell’incontro con il personale sanitario ho riscontrato molta dedizione e umanità e quella propensione al cambiamento che il settore richiede: sono tutti elementi che mi fanno ben sperare. Il nostro obiettivo è lavorare per soddisfare i cittadini. La provincia di Grosseto presenta paesi molto distanti tra loro e dobbiamo impegnarci per superare questa criticità delle aree interne. Il personale sanitario è di assoluta eccellenza, ma in ogni caso dobbiamo studiare strategie per attirare nuovi medici e infermieri”.

“Abbiamo ricevuto almeno 100 milioni grazie al Pnrr – ha continuato il direttore generale -, che investiremo per innovare strutture, macchinari e strumentazioni sanitarie, oltre che sulla digitalizzazione, indispensabile per ridurre la distanza tra ospedale e territorio. Bisogna cogliere questa opportunità per trasformare le criticità in sfide. L’Azienda ha a disposizione un buon monte investimenti che va impiegato soprattutto per il personale: da questo punto di vista, dobbiamo essere bravi ad inventare soluzioni per sopperire alla carenza di medici e infermieri”.

“Non avremo alcuna preclusione a lavorare con il privato – ha sottolineato Torre – perché il nostro obiettivo primario è tutelare la salute dei cittadini. Per abbattere le liste di attesa, bisogna focalizzarci su appropriatezza ed esiti: è necessario effettuare solamente quelle visite che sono effettivamente indispensabili”.

“La mia filosofia è mettere il paziente al centro – ha terminato Torre -. Ho trovato molto entusiasmo tra il personale sanitario: adesso non dobbiamo ragionare in termini di numeri, ma dobbiamo impegnarci per valorizzare i cittadini, i medici e gli infermieri”