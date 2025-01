Fnopi: Nicola Draoli eletto ancora una volta nel Comitato centrale

Grosseto. Nicola Draoli, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto, farà di nuovo parte del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi).

Un riconoscimento che arriva a seguito delle elezioni che si sono tenute a Roma, dal 24 al 26 gennaio scorsi, e che hanno portato alle urne i delegati degli Ordini provinciali e interprovinciali di tutta Italia. Il Comitato centrale ha rieletto la presidente Barbara Mangiacavalli, che guiderà la Fnopi per i prossimi quattro anni.

“Faccio gli auguri di buon lavoro alla presidente Barbara Mangiacavalli e la ringrazio per avermi voluto riconfermare nella sua squadra – commenta il presidente di Opi Grosseto, Draoli -. Lavoreremo per consolidare quanto abbiamo avviato nel precedente mandato. Questa riconferma è carica di onori e di oneri e mi impegnerò per adempiere al meglio al compito che mi è stato assegnato. Ci tengo a ringraziare anche tutta la comunità locale grossetana, perché è indirettamente anche un voto e un riconoscimento per il buon funzionamento dell’Ordine provinciale”.

A scegliere i nuovi organi sono stati 100 Opi su 102, con una partecipazione, quindi, del 98%, che cresce di 10 punti percentuali rispetto alla precedente tornata elettorale, quando ad eleggere gli organismi della Federazione nazionale erano stati 90 Ordini su 102.

Oltre al Comitato centrale è stata eletta anche la Commissione d’albo e tutti i consiglieri nominati fanno parte della lista “Consolidare il futuro”.

Il nuovo mandato della Fnopi si apre, quindi, in continuità con i progetti avviati nel precedente mandato, ma si impegnerà anche, come espresso nel programma elettorale, per costruire una sempre più salda professione infermieristica, inserita nell’ambito di politiche sanitarie, economiche e sociali in evoluzione.

“Il lavoro da portare avanti è impegnativo – conclude Draoli –, ma la forte partecipazione registrata ci dà la misura di una comunità professionale attiva, al passo con i tempi e consapevole delle modifiche che sono necessarie per tutelare il nostro servizio sanitario nazionale e offrire ai cittadini prestazioni che rispondano, effettivamente, ai reali bisogni di salute”.