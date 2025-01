“For my baby”: tornano i buoni acquisto per i prodotti della prima infanzia in farmacia

Follonica (Grosseto). E’ pubblicato il bando per il contributo in buoni acquisto relativo ai nati nel 2024.

Fino al 31 marzo 2025, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario sotto forma di buoni acquisto per la prima infanzia, spendibili nelle farmacie e parafarmacie convenzionate con il Comune di Follonica.

Possono inoltrare richiesta per usufruire dei buoni acquisto i genitori di bambini nati o adottati nel periodo dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e iscritti dall’origine all’anagrafe del Comune di Follonica, in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’Unione europea, oppure di altro stato purché siano nelle condizioni stabilite dall’ art. 40 comma 6, D.Lgs 25 Luglio 1998 n.286, “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;

2) residenza nel comune di Follonica;

3) appartenenza alla prima fascia di reddito Ise/Isee compresa fra 0 e 36.152,00 euro.

Il modulo per la presentazione della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Follonica, al link https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Progetto-FOR-MY-BABY-anno-2025-contributo-in-buoni-acquisto-per-i-nati-nel-2024 e distribuito in formato cartaceo nelgli uffici del settore socio-educativo, in via Roma 47, nei giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 (informazioni al numero 0566.59014).

Le domande potranno essere presentate:

a) a mano nella sede dell’Ufficio protocollo del Comune di Follonica nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30, entro il 31 marzo 2025;

b) inviate a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Follonica – Ufficio Servizi socio-educativi Largo Felice Cavallotti 1 58022 Follonica”; in questo caso dovranno pervenire entro la data indicata;

c) inviate tramite Pec all’ indirizzo istituzionale follonica@postacert.toscana.it.

Per ulteriori informazioni, contattare il referente-collaboratore amministrativo Alberto Caturelli, in via Roma 47 a Follonica, all’indirizzo e-mail acaturelli@comune.follonica.gr.it, ai numeri 0566.59014 o 348.2832971 e all’indirizzo Pec follonica@postacert.toscana.it.