Ospedale Misericordia: riconoscimento nazionale per la cura dell’obesità

Grosseto. La Società italiana dell’obesità (Sio) ha completato l’iter di accreditamento del reparto di Endocrinologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La Uosd diretta dal dottor Marco Capezzone è la prima struttura non universitaria della Toscana ad essere accreditata (https://sio-obesita.org/centri-accreditati-sio/).

A consentire l’accreditamento sono state alcune caratteristiche del reparto, da una parte il numero di persone obese prese in carico annualmente, circa 500, di cui 200 nuove prime visite ogni anno. Si tratta di cifre che comprendono anche il lavoro della Uosd Nutrizione clinica, diretta dalla dottoressa Valentina Culicchi. Importanti anche le dotazioni del reparto, quali mezzi diagnostici e di cura idonei per la presa in carico di persone obese, quindi le caratteristiche dell’organico che comprende, oltre a specialisti endocrinologi, anche dietisti, fisioterapisti, la presenza della Medicina nucleare, la certificazione Iso e il curriculum scientifico del responsabile.

«È un riconoscimento per tutta la struttura, una struttura nata nel 2021 – dichiara il dottor Marco Capezzone –; stiamo lavorando con quantità e qualità. In questo territorio le patologie legate alla tiroide purtroppo sono endemiche e diffuse».

«Il risultato ottenuto dalla Uosd Endocrinologia dell’ospedale di Grosseto è la testimonianza dell’importanza del lavoro di tutti i professionisti, compresi quelli delle strutture che interagiscono nella presa in carico delle persone con obesità», dichiara la direttrice sanitaria Assunta De Luca.

«Ringraziamo il dottor Capezzone e tutto lo staff del reparto e delle strutture che operano in sinergia con l’Endocrinologia al fine di dare risposte sempre più puntuali ad un problema come quello dell’obesità, come attestato da questo accreditamento», dichiara il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro.