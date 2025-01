“Siete il volto della sanità pubblica”: il saluto della direttrice sanitaria della Asl ai futuri infermieri

Grosseto. «Siete il volto della sanità pubblica, lavorate con le persone e per le persone, il vostro lavoro e le vostre parole sono preziosi».

Così la direttrice sanitaria dell’Azienda Usl Toscana sud est, Assunta De Luca, rivolgendosi agli infermieri che hanno avviato il percorso di tirocinio propedeutico all’entrata in servizio. L’incontro si è tenuto lunedì 13 gennaio nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

I circa 30 neo infermieri prenderanno servizio nei prossimi giorni e in questa fase stanno seguendo il corso di addestramento teorico pratico obbligatorio per la sicurezza, curato dallo staff del Servizio prevenzione e protezione di Grosseto, di cui è responsabile Pier Paolo Manzi.

La mattinata è stata dedicata alle indicazioni da seguire per la vestizione e la svestizione dei dispositivi di protezione individuale. Nell’occasione, per condividere un messaggio di benvenuto ai futuri infermieri, oltre alla direttrice sanitaria De Luca è intervenuto anche il direttore del presidio ospedaliero Michele Dentamaro. Erano presenti Silvia Bellucci, responsabile della formazione per il Dipartimento infermieristico; Luca Grechi, vice presidente di Opi Grosseto; Fulvia Marini, responsabile infermieristica del corso di laurea, Antonella Dovani, diretttrice infermieristica dell’ospedale Misericordia, Cinzia Garofalo, direttrice infermieristica dell’Area provinciale grossetana, Laura Santini e Fabrizio Droda, tutor del corso.

«La vostra professione rappresenta il primo volto della sanità pubblica – ha detto la direttrice sanitaria De Luca -, vi auguriamo di portare avanti questo lavoro con entusiasmo».

«Vi vogliamo ringraziare e vogliamo ancora una volta ribadire l’importanza del lavoro di squadra – ha detto il direttore Dentamaro –, siamo a vostra disposizione per tutto il supporto necessario».