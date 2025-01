Visita dal dermatologo: quando farla e perché?

La visita dermatologica spesso viene sottovalutata e non sempre ci si preoccupa di farne una, anche se solo di controllo, e si tende ad andare dal medico solo se si notano dei cambiamenti evidenti nella propria pelle.

Bisogna considerare però che la pelle è l’organo più esteso del nostro corpo ed è per questo motivo che è molto importante fare delle visite per riuscire a prevenire e diagnosticare eventuali patologie cutanee.

Il dermatologo, infatti, è il medico specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle patologie che interessano la pelle, i capelli e le unghie.

E la prima visita dermatologica dovrebbe essere effettuata già in giovane età, soprattutto se si presentano nei o altre lesioni cutanee che necessitano di monitoraggio.

Oggi, inoltre, è molto più semplice prenotare delle visite specialistiche, anche per i controlli periodici, ad esempio su Elty.it, è possibile vedere quali sono i medici più vicini e prenotare in modo semplice e veloce direttamente online.

Ma vediamo più nel dettaglio quando e perché fare una visita di controllo dal dermatologo!

Mappatura dei nei

La mappatura dei nei rappresenta uno degli esami più importanti per la prevenzione del melanoma e di altri tumori cutanei. È consigliabile effettuare questo controllo almeno una volta all’anno, soprattutto per chi ha una pelle chiara, presenta numerosi nei o ha una storia familiare di melanoma. Durante questo esame, il dermatologo in genere utilizza un dermatoscopio, uno strumento che permette di osservare in dettaglio la struttura dei nei e identificare eventuali anomalie che potrebbero suggerire una trasformazione maligna.

I problemi della pelle: l’acne

L’acne rappresenta un’altra condizione comune che può richiedere l’intervento del dermatologo. Sebbene molti considerino l’acne un problema prettamente estetico, in realtà può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sull’autostima, specialmente negli adolescenti. Il dermatologo può prescrivere trattamenti specifici e personalizzati, sia topici che sistemici, per gestire efficacemente questa condizione e prevenire la formazione di cicatrici.

Dermatiti: come riconoscerle e cosa fare

La dermatite, nelle sue varie forme, è un altro motivo frequente di consultazione dermatologica. Che si tratti di dermatite atopica, seborroica o da contatto, il dermatologo può identificarne la causa e prescrivere il trattamento più appropriato. Anche la psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che richiede un monitoraggio dermatologico regolare per gestire le fasi di riacutizzazione e mantenere la malattia sotto controllo.

Alterazione delle unghie

È importante consultare il dermatologo anche in presenza di alterazioni delle unghie, che possono essere spia di varie patologie, non solo dermatologiche. Micosi, psoriasi ungueale e altre condizioni richiedono una diagnosi accurata e un trattamento specifico che solo lo specialista può prescrivere.

Ogni quanto fare una visita dal dermatologo?

Per quanto riguarda la frequenza delle visite, oltre al controllo annuale per la mappatura dei nei, è consigliabile consultare il dermatologo ogni volta che si notano cambiamenti significativi della pelle, come la comparsa di lesioni che non guariscono, prurito persistente, eruzioni cutanee inspiegabili o modifiche nell’aspetto di nei preesistenti.

La prevenzione dermatologica è particolarmente importante per alcune categorie di persone: chi ha una storia familiare di tumori cutanei, chi ha subito frequenti scottature solari nell’infanzia, chi ha una pelle molto chiara e chi presenta numerosi nei.

Inoltre, con l’avanzare dell’età, diventa sempre più importante mantenere una regolarità nei controlli dermatologici al fine di verificare che i cambiamenti della pelle siano normali e non nascondano altre patologie.

In definitiva, bisogna ricordare come la prevenzione sia importante in ogni ambito della salute e comprenda anche le visite dermatologiche. Non bisogna considerare la prenotazione di una visita solo per riuscire a contrastare problemi evidenti, ma è importante programmare delle visite regolari per poter verificare sempre in modo ottimale lo stato di salute della pelle.