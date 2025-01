Influenza: alla fine di dicembre record di vaccinati negli ultimi tre anni

Grosseto. Sempre più toscani scelgono di vaccinarsi contro l’influenza.

Alla fine del 2024 sono stati quasi quarantamila in più, rispetto agli stessi mesi del 2023, i cittadini che da ottobre a dicembre, ovvero nei primi mesi della campagna che proseguirà fino a marzo, hanno scelto di aderire alla vaccinazione gratuita organizzata dalla Regione e rivolta, come da indicazione del Ministero, a fragili e a chi se ne prende cura, ad anziani con almeno sessanta anni, donne in gravidanza, operatori sanitari e sociosanitari, personale in formazione e studenti di medicina e delle professioni sanitarie che svolgono tirocini in strutture assistenziali.

Tra ottobre e dicembre si sono vaccinati in Toscana in 849.584, rispetto agli 810.978 del 2023. Altri 1305 l’hanno fatto nei primi giorni del nuovo anno.

“Siamo soddisfatti dei risultati, frutto dell’organizzazione del nostro sistema sanitario e dell’ottimo lavori di squadra con medici di medicina generale, pediatri di libera scelte, Asl e farmacie convenzionate”, commentano il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini.

“La vaccinazione tutela la salute di anziani e fragili – ricorda l’assessore – Ma salvaguarda anche il nostro sistema sanitario, evitando picchi di accesso nei pronto soccorso. Un gesto che tutela la propria salute e quella della collettività”.

In Toscana, oltre che dal medico di famiglia e dal pediatria di libera scelta, è possibile vaccinarsi nei centri delle Asl prenotandosi on line sul portale regionale all’indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it (in questo caso contestualmente alla vaccinazione Covid). Chi ha più di sessant’anni può farlo in una delle farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna. Per bambine ed i bambini dai due ai sei anni è utilizzato il vaccino antinfluenzale in forma di spray nasale.

Le dosi di vaccini sono state acquistate e distribuite da Estar, l’ente di supporto tecnico-amministrativo regionale che ha contribuito all’organizzazione della campagna.