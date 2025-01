“Un abbraccio a quattro zampe”: torna il progetto di pet therapy dedicato agli anziani

Grosseto. Partirà a giorni la terza edizione del progetto “Un abbraccio a quattro zampe“, organizzato dalla Csen Aps Grosseto e cofinanziato dall’assessorato al sociale del comune di Grosseto.

Il progetto, rivolto alle associazioni aderenti al Terzo Settore, è dedicato, oltre alla pet therapy, anche ai servizi di aiuto riservati agli anziani e all’educazione e all’approccio dei giovani con i cani e con gli animali da compagnia.

“Interagire con gli animali – commenta il dottor Alessio Pernazza, presidente di Csen Aps Grosseto –, genericamente indicata con il termine di ‘pet therapy’, comprende una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio appunto della ‘pet’, ovvero di animali da compagnia”.

“Gli animali domestici – spiega Pernazza – possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi-educativi e il loro impiego risulta molto efficace, come dimostrato anche dai risultati di alcuni progetti di ricerca condotti in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità. Infatti, la relazione con l’animale, in questo caso il cane, riaccende l’interesse verso gli altri, attraverso stimoli tattili e visivi, creando empatia che induce, anche in pazienti depressi e in isolamento sociale, a reagire e a sentirsi utili”.

“Le sedute di pet therapy ludiche proposte nel progetto, sia singole che di gruppo, saranno dedicate a minori e ad anziani, a seconda delle loro esigenze. La durata e il numero delle sedute dovrà essere indicato dal proprio medico curante. Tra le finalità del progetto è previsto, oltre l’addestramento dei cani con l’ausilio di personale specializzato, anche un piccolo servizio di aiuto domiciliare da parte della nostra associazione riservato alle persone anziane“, conclude Alessio Pernazza.

Le attività si svolgeranno in parte alla Ssd – Scuola cinotecnica italiana, in località Fosso Martello, nei pressi dell’area dell’ippodromo del Casalone a Grosseto, e successivamente al domicilio della persona anziana indicata nel progetto.

Per informazioni: tel. 346.8015084, e-mail presidenza@csengrosseto.com.