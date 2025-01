Medici di base, il sindaco: “Al lavoro insieme alla Asl per risolvere criticità”

Follonica (Grosseto). “In relazione alla situazione dei medici di medicina generale, nel comune di Follonica ci sono delle novità: i medici di medicina generale attualmente in servizio, ormai da tempo, garantiscono la presa in carico di tutti i pazienti rimasti senza dottore a seguito di pensionamenti/dimissioni e per questo li ringrazio ancora, perché fondamentalmente coprono le attuali carenze, che vedono dal primo gennaio ulteriori pazienti senza un dottore di riferimento (per un altro pensionamento programmato)”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“In questi giorni le prestazioni quindi continueranno ad essere garantite come nell’ultimo periodo, negli spazi del distretto sanitario di Follonica. L’azienda, con cui mi sono confrontato a più livelli e più volte in questi giorni, vista l’urgenza della materia, sta lavorando all’assegnazione di due incarichi provvisori, presumibilmente nel mese di febbraio e marzo, in modo tale da rispondere a tutte le esigenze – spiega il sindaco -. Sono inoltre in corso interlocuzioni per individuare percorsi condivisi al fine di garantire la continuità della presa in carico degli assistiti, tra queste anche l’attivazione in tempi brevi della Casa di comunità, progetto cui l’Azienda sanitaria sta lavorando e che mi auspico parta il prima possibile in modo da offrire continuità e senza esasperare ulteriormente i cittadini, oggi alle prese con troppi cambiamenti”.