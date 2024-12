Comune cardioprotetto: ecco tre nuovi defibrillatori in paese e nelle frazioni

Capalbio (Grosseto). Grazie alla generosità della ditta toscana Tlc, sono stati donati a tutta la comunità capalbiese tre nuovi defibrillatori.

Gli apparecchi saranno installati uno in via Giacomo Puccini a Capalbio, uno in via della Repubblica a Borgo Carige e uno in piazza Aldo Moro a Capalbio Scalo.

“A nome dell’amministrazione e della cittadinanza – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e il vicesindaco di Capalbio Giuseppe Ranieri –, ringraziamo l’impresa per la generosità e per l’amore dimostrato verso il territorio. Grazie alla donazione possiamo offrire una maggiore tutela della salute ai residenti e ai visitatori, intervenendo così più rapidamente in caso di arresti cardiaci improvvisi”.

I defibrillatori sono completi di piastre adulti e pediatriche e fornite del relativo armadietto metallico in acciaio al carbonio, con sistema di termoregolazione a resistenza e allarme.