Vigilia di Natale e San Silvestro: ecco i servizi della Asl che resteranno chiusi

Grosseto. Durante il periodo delle festività a Grosseto sono programmate alcune variazioni all’apertura dei servizi della Asl Toscana sud est.

La segreteria del servizio di Medicina legale di Villa Pizzetti, in viale Cimabue 109 a Grosseto, osserverà due chiusure nel periodo delle festività natalizie. L’ufficio sarà chiuso al pubblico il 24 dicembre (orario previsto dalle 14.30 alle 16.30) e il 31 dicembre (orario previsto dalle 14.30 alle 16.30).

Il servizio di Neuropsichiatria infantile con sede a Grosseto, in via Don Minzoni 3, resterà chiuso venerdì 27 dicembre.

Sempre venerdì 27 dicembre, l’ufficio anagrafe assistenza stranieri di Grosseto, in via Don Minzoni, 9 sarà chiuso al pubblico. L’ufficio riaprirà regolarmente lunedì 30 dicembre dalle 8.00 alle 12.00.

E ancora, il 27 dicembre l’ufficio di assistenza protesica a Grosseto, in via Cimabue 109, resterà chiuso, come tutto il Centro direzionale.

È stabilita un’apertura straordinaria al pubblico nella giornata del 24 dicembre, dalle 9.00 alle 12.30.