Donazione di sangue: il Gruppo di Anpas Humanitas tocca quota 50

Grosseto. Cinquanta donazioni. È il piccolo, ma significativo traguardo tagliato sabato 14 dicembre dal Gruppo donatori di sangue di Anpas Humanitas Grosseto. Un gruppo costituitosi fra i volontari dell’associazione che pian piano si sta allargando con nuovi arrivati.

La cinquantesima donazione è stata una “plasmaferesi” effettuata da una volontaria donatrice. Il modo migliore per festeggiare l’imminente Natale.

«Il Gruppo donatori di sangue – spiega il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi – è nato per iniziativa spontanea di alcuni nostri volontari che volevano dare un contributo in termini di donazioni all’emoteca dell’ospedale Misericordia. Una scelta dal contenuto etico che ha anche un grande valore educativo, perché valorizza il gesto della gratuità della donazione del sangue in sostegno a persone di cui non si sa nulla. Nonostante questa non sia per noi l’attività principale, come nel caso di Avis o Fratres, siamo comunque riusciti a raggiungere un numero discreto di donazioni, che stanno pian piano aumentando grazie alla dedizione dei nostri volontari, ai quali faccio gli auguri a nome di tutto il consiglio direttivo di Anpas Humanitas».

Per qualsiasi informazioni o per prenotare la donazione o il primo accesso per un nuovo donatore, contattare il numero 370.3081346 oppure scrivere a donazionesangue@anpasgrosseto.it.