Un altro medico va in pensione, 3000 cittadini senza dottore: “Va trovata soluzione”

Follonica (Grosseto). AAA medico di base cercasi. Lo Spi Cgil fa suonare un campanello d’allarme anche nella città del golfo. Non solo i centri più periferici rischiano di non essere adeguatamente coperti dai medici di medicina generale. Ora a rischiare è anche Follonica.

«In questi giorni ci hanno contattati diversi cittadini follonichesi preoccupati perché dal 1° gennaio un altro medico di famiglia della città andrà in pensione – dichiara Gabriella Crestini, segretaria della Lega dello Spi Follonica e Scarlino –, ma non è il pensionamento del dottore che ci preoccupa. È piuttosto la mancanza di un subentro. Già 1000 non hanno il medico di medicina generale. E senza un nuovo dottore che subentri a quello uscente, infatti, saranno circa 3000 i cittadini che rischiano di non poter avere più un medico di base di riferimento».

Lo Spi Cgil, in mancanza di risposte immediate, prova a stimolarle nell’interesse di tutti. «Siamo certi – dichiara Erio Giovannelli, segretario dello Spi Cgil Grosseto – che l’Aft (Aggregazione funzionale territoriale) dei medici di medicina generale di Follonica si farà carico di questi ulteriori cittadini negli ambulatori del distretto sanitario. I dottori hanno dimostrato una spiccata sensibilità a problemi simili che si sono verificati in territori vicini».

Anche sulla città del golfo, già adesso, l’Aft Follonica copre, negli ambulatori del distretto, gli attuali circa 1000 follonichesi che non hanno un medico di medicina generale di riferimento. Gli ambulatori faranno parte della futura casa di comunità e i medici di medicina generale li stanno già presidiando garantendo ore di presenza, a rotazione.

«È chiaro però – prosegue Giovannelli – che il Coeso e l’Asl sudest dovranno trovare una soluzione definitiva quanto prima. Anche avvalendosi del bando regionale relativo alle zone carenti, che permette di avere a disposizione ulteriori risorse per criticità di questo tipo».

La soluzione del problema della carenza dei medici di medicina generale rimane centrale per lo Spi Cgil. Gli incontri sulla sanità territoriale promossi dal sindacato il 17 maggio a Grosseto, e proseguiti con gli appuntamenti più recenti a Massa Marittima e a Roccastrada, hanno parlato infatti anche di questo. Coinvolgendo nel dibattito istituzioni e Asl, portando alcune risposte e soluzioni ai problemi più urgenti.

«Per il 24 gennaio 2025 stiamo organizzando anche a Follonica un incontro sulla sanità territoriale – conclude Giovannelli –. Si terrà nella sala Allegri all’ex Ilva, ospiterà anche il presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo. Proprio in questa occasione affronteremo anche il tema spinoso della mancanza dei medici di medicina generale».

Al centro, come negli altri appuntamenti, rimarranno comunque i possibili sviluppi positivi della medicina territoriale. Sviluppi che saranno presto realizzabili e sperimentabili, sia con la casa di comunità (in costruzione a Follonica), sia con un utilizzo più efficiente del punto di primo soccorso a Follonica.