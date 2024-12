Apericena solidale della Croce Rossa: ecco come partecipare

Magliano in Toscana (Grosseto). L’unità territoriale di Magliano in Toscana della Croce Rossa Italiana organizza, per sabato 21 dicembre, nell’oratorio del paese, in piazza don Sturzo, un’apericena sociale, un momento importante per scambiarsi gli auguri con chi opera ogni giorno per gli altri.

Il costo dell’apericena è di 15 euro e comprende: aperitivo, ⁠⁠antipasto, primo, ⁠secondo,⁠ contorno, bomboloni caldi alla crema.

“L’appuntamento è da non perdere: sarà una piacevole serata, insieme agli angeli dalla divisa rossa, che si concluderà con una sorpresa per grandi e piccini. Per l’occasione saranno estratti i biglietti della lotteria che assegneranno i prestigiosi omaggi donati da aziende del territorio: prodotti locali e non – si legge in una nota della Croce Rossa -. Vi aspettiamo numerosi”.