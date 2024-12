“In piazza per il soccorso”: la Misericordia insegna a salvare vite

Follonica (Grosseto). Sabato 14 dicembre si è svolto a Follonica, in piazza Sivieri l’evento “In piazza per il soccorso”, organizzato dalla Misericordia di Roccastrada, sezione di Follonica, e patrocinato dal Comune di Follonica.

L’evento, che si ripeterà anche sabato 21 dicembre con lo stesso orario e le stesse modalità, ha visto la partecipazione di numerosi soccorritori volontari che si sono messi a disposizione dei cittadini intervenuti per spiegare come riconoscere un’emergenza sanitaria e l’attivazione del sistema di soccorso, le tecniche di disostruzione delle vie aeree, le tecniche di rianimazione pediatriche e per adulti, lo scopo e l’utilizzo del defibrillatore.

Tutto è stato organizzato per sensibilizzare e spiegare quanto sia importante, e molte volte determinante, un intervento tempestivo per salvare la vita alla persona colpita da malore.

“Molto importante e determinante è stato l’intervento della cardiologa, la dott.ssa Maddalena Colicci, a cui va il nostro grandissimo ringraziamento, che ha esaustivamente spiegato quanto sia importante la prevenzione per evitare problematiche cardiache, i sintomi più comuni dell’infarto, quanto sia importante intervenire immediatamente con il massaggio cardiaco in caso di arresto cardiocircolatorio abbinato all’uso del defibrillatore – si legge in una nota della Misericordia di Follonica -. Successivamente, i volontari della Misericordia hanno mostrato praticamente come comportarsi realmente con una persona incosciente spiegando i vari step che portano poi alle manovre rianimatorie vere e proprie effettuate su un apposito manichino. Alla fine della dimostrazione pratica le persone presenti, di cui molti ragazzi, si sono offerte volontarie per mettere in pratica le tecniche di Rcp (Rianimazione cardiopolmonare) spiegate dalla dott.ssa Colicci e messe in pratica dai volontari della Misericordia”.

“Un pomeriggio interessante sotto tutti i punti di vista, che ha visto anche la presenza del sindaco Matteo Buoncristiani e del suo portavoce, Lorenzo Ferretti, che ringraziamo – termina il comunicato -. Vi aspettiamo sabato 21 dicembre per un nuovo interessantissimo pomeriggio teorico-pratico, ricordando che c’è sempre più bisogno di volontari sul nostro territorio ricordando che basta solo regalare un po’ del nostro tempo alla Misericordia per essere d’aiuto a chi ne ha veramente bisogno”.