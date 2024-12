Lotta alla fibrosi cistica: la Lifc dona nuova strumentazione alla Pediatria

Grosseto. In occasione della giornata dedicata alla campagna di divulgazione e alla lotta alla fibrosi cistica, lo scorso 11 dicembre l’associazione Lifc Odv con ha donato anche un nuovo personal computer all’ambulatorio di Pediatria come segno di gratitudine e riconoscimento dell’impegno e dell’attività svolta in favore delle famiglie e dei pazienti.

I volontari della Lifc-Lega italiana fibrosi cistica si sono attivati anche con uno stand all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è attivo un ambulatorio che opera come supporto al servizio del centro regionale di cura della malattia.

All’ingresso, accanto alla portineria, sono stati offerti panettone e pandori solidali. Tante persone hanno contribuito alla raccolta fondi creata per finanziare la ricerca in campo medico-scientifico riguardante questo importante disagio genetico.

«È un periodo davvero intenso per il reparto di Pediatria e anche per i suoi ambulatori – dichiara la direttrice Susanna Falorni -, è importante anche il contributo che le associazioni di volontariato attive sul territorio, ciascuna per la propria missione, riescono a dare al nostro personale. È il caso della Lifc che ringraziamo per la donazione e anche per l’attività di sensibilizzazione promossa».