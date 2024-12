Natale a tavola: i consigli per le feste con gli esperti della Asl collegati online

Grosseto. Il dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con il dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione della Asl Toscana sud est organizza un nuovo ciclo di incontri di gruppo per fornire indicazioni sulla corretta alimentazione.

Il primo appuntamento si terrà il 9 dicembre dalle 14.30 alle 15,30 in modalità online, attraverso la piattaforma di riunioni e webinar a distanza messa a disposizione dall’Azienda Usl Toscana sud est. A questo primo incontro ne seguirà un altro il 13 dicembre, dalle 9.30 alle 10.30.

«Il Natale rappresenta un momento di condivisione con amici e familiari – dichiara Giovanna Liberati, direttrice dell’Uoc Igiene degli alimenti e della Nutrizione -. È importante mantenere una dieta equilibrata anche nel periodo delle festività, senza rinunciare ai piaceri della tavola e cercando di non eccedere. Gli incontri, che si terranno in due edizioni distinte, organizzate da remoto per permettere la più ampia partecipazione di utenti, verteranno sulla gestione dell’alimentazione nel periodo natalizio, quando aumentano le tentazioni gastronomiche e la sedentarietà. Particolare attenzione sarà rivolta all’organizzazione della giornata alimentare, ai suggerimenti per incrementare il movimento e ai prodotti alimentari tipici del Natale».

Per partecipare agli incontri è sufficiente connettersi all’indirizzo web https://uslsudest.webex.com/meet/videoconferenza1. Per informazioni è possibile scrivere a igienedipprev.gr@uslsudest.toscana.it o telefonare al 334.1045361.